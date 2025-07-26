Fıstık hasadı sırasında acı olay: Tarlada son nefesini verdi

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde Antep fıstığı hasadı yaparken fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği belirtilen 48 yaşındaki Mehmet Yaşar Aksan hayatını kaybetti.

Olay, Karkamış ilçesi kırsal Soylu Mahallesi yakınlarındaki Antep fıstığı tarlasında yaşandı.

İddiaya göre, Oğuzeli ilçesinden Karkamış'a fıstık hasadı için gelen Mehmet Yaşar Aksan (48), sıcak havada Antep fıstığı hasadı yaparken fenalaştı. Durumu fark eden diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KALP KRİZİ ŞÜPHESİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin muayenesinde Mehmet Yaşar Aksan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Aksan'ın cenazesi, olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.