Fransa'da baltalı vahşet! Türk genç feci şekilde can verdi

Fransa’nın Creil kentinde yaşayan 17 yaşındaki Hasan Horoz, bir marketin otoparkında baltalı saldırıya uğraması sonucu hayatını kaybetti. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişi tutuklandı.

Fransa’nın Oise bölgesine bağlı Nogent-sur-Oise kentinde yaşayan Hasan Horoz ile 3 kişi arasında bir marketin otoparkında tartışma çıktı. Sebebi öğrenilemeyen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

BALTAYI BOĞAZINA SAPLADI

Saldırganlardan biri, yanında taşıdığı baltayla Horoz’a saldırarak genç çocuğu boğazından yaraladı. Ağır yaralı gencin, otoparkta sürünerek yardım istediği kaydedildi.İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yapılan tüm müdahalelere rağmen genci kurtaramadı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olay yerine gelen gencin annesi, cesedi görünce feryat etti. Kısa süre içinde komşu Montataire kasabasında düzenlenen operasyonla 16, 17 ve 19 yaşlarındaki üç şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin Türk kökenli olduğu, ikisinin kardeş olduğu ve daha önce adli sicil kayıtlarının bulunmadığı açıklandı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında konuşan Nogent-sur-Oise Belediye Başkan Yardımcısı Moktar Allouache, ''Yolda baltayla vurulmuş ve süpermarketin otoparkına kadar sürünerek kan kaybından ölmüş. Bunu anlatmak bile tüylerimi diken diken ediyor'' sözleriyle yaşanan vahşeti anlattı.

Olaya ilişkin soruşturma Senlis Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülüyor. Saldırının kesin nedeni henüz bilinmezken emniyet yetkilileri olayın gençler arasındaki bir husumet ya da grup çatışmasıyla bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.