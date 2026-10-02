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3. Sayfa

Gaziantep Emniyeti önünde bomba alarmı! Ekipler harekete geçti

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Gaziantep Emniyeti önünde bomba alarmı! Ekipler harekete geçti
Başlık ResmiGaziantep Emniyeti önünde bomba alarmı! Ekipler harekete geçti

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü’nün giriş kapısı önüne bırakılan şüpheli paket ekipleri alarma geçirdi. Kontrollü şekilde imha edilen paketten çöp çıktı.

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Olay, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü binasının giriş kapısı önünde meydana geldi.

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İMHA EDİLEN PAKETTEN ÇÖP ÇIKTI

Şüpheli paketi fark edenlerin ihbarı üzerine ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak, şüpheli paketi kontrollü şekilde imha etti. Kontrollü patlatılan paketten çöp çıktı.

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Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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