Gaziantep Emniyeti önünde bomba alarmı! Ekipler harekete geçti
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü’nün giriş kapısı önüne bırakılan şüpheli paket ekipleri alarma geçirdi. Kontrollü şekilde imha edilen paketten çöp çıktı.
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Olay, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü binasının giriş kapısı önünde meydana geldi.
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İMHA EDİLEN PAKETTEN ÇÖP ÇIKTI
Şüpheli paketi fark edenlerin ihbarı üzerine ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak, şüpheli paketi kontrollü şekilde imha etti. Kontrollü patlatılan paketten çöp çıktı.
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