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Gece kulübü önünde alacak verecek cinayeti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gece kulübü önünde alacak verecek cinayeti
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Avcılar’da dün akşam saatlerinde bir gece kulübü önünde araç alım satımı meselesi yüzünden çıkan tartışmada 40 yaşındaki şahıs silahla vurularak öldürüldü.

Dün akşam saatlerinde Avcılar’da Çiğdem Caddesi üzerinde bulunan bir gece kulübü önünde iddiaya göre, Resul Tire (40) bir süre önce başka bir şahıs ile araç alım satımı sırasında para meselesi yüzünden tartıştı.

KURŞUN YAĞDIRDI

Olay saatinde işletme önüne gelen şahıs ya da şahıslarla Tire arasında yeniden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında karşı taraf Tire’ye art arda silahla ateş etti. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Tire olay yerinde hayatını kaybederken olayın faili kaçtı.

HER YERDE ARANIYORLAR

Kısa sürede olay yerine gelen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Tire’nin adam yaralamakta dahil çok sayıda suç kaydının da olduğu bilgisine ulaşıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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