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Gerçek okula gitmeyince ortaya çıktı! Sınıf öğretmeninin cansız bedeni bulundu

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Gerçek okula gitmeyince ortaya çıktı! Sınıf öğretmeninin cansız bedeni bulundu
Başlık ResmiGerçek okula gitmeyince ortaya çıktı! Sınıf öğretmeninin cansız bedeni bulundu

Sinop'un Durağan ilçesinde görev yapan sınıf öğretmeni Halim Ege, sabah saatlerinde okuluna gitmeyince meslektaşları şüphelenerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler evine girdikleri öğretmeni ölü olarak buldu.

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Durağan ilçesine bağlı Çerçiler Köyü İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Halim Ege (50), sabah saatlerinde okuluna gitmedi.

MESLEKTAŞLARI İHBAR ETTİ

Öğretmenin derse girmemesi ve okula gelmemesinden şüphelenen mesai arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine saat 11.00 sıralarında öğretmenin ikamet ettiği adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gerçek okula gitmeyince ortaya çıktı! Sınıf öğretmeninin cansız bedeni bulundu
Başlık ResmiGerçek okula gitmeyince ortaya çıktı! Sınıf öğretmeninin cansız bedeni bulundu

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Eve giren ekipler, Halim Ege’nin hareketsiz yattığını belirledi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, öğretmenin hayatını kaybettiği tespit edildi.

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Samsun Bafra nüfusuna kayıtlı olduğu ve bekar olduğu öğrenilen Halim Ege'nin ilk belirlemelere göre geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilirken, olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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