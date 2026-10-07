Bursa’da 18 yaşındaki Gökçe Alkan’ın vahşice katledilmesinin ardından yaşananlar toplumsal çürümeyi gözler önüne serdi. Katil zanlısının sosyal medya hesabına akın eden binlerce kişinin "yakışıklı" diyerek takipçi sayısını 15 kat artırması büyük tepki çekti.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Bursa'nın Karacabey ilçesinde yaşanan vahşette 18 yaşındaki Gökçe Alkan, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Mustafa B. tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece kasten öldürme suçundan tutuklandı.

TAKİPÇİ SAYISI 15 KAT ARTTI

Cinayetin ardından Mustafa B.'ye ait olduğu belirtilen sosyal medya hesabında dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı. Hesabın takipçi sayısının kısa süre içerisinde yaklaşık 15 kat arttığı görüldü.

Asıl tepki çeken ise hesabı takip eden bazı kişilerin gerekçeleri oldu. Bir kullanıcıya "Neden bir kadın olarak bir kadın katilini takip ediyorsun" sorusu yöneltilirken, verilen "Yakışıklı diye" cevabı pes dedirtti. Başka bir kullanıcı ise aynı soruya "Tipi iyi" şeklinde cevap verdi.

Gökçe öldürüldü, katili sosyal medyada şöhret oldu! Tepki çeken sözler

SUÇUN ÖVÜLMESİ SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

18 yaşındaki Gökçe Alkan’ın hayatını kaybettiği cinayetin ardından, katil zanlısının fiziksel görünümü üzerinden değerlendirilmesi ve bu nedenle sosyal medyada ilgi görmesi büyük tepki topladı.

Gökçe öldürüldü, katili sosyal medyada şöhret oldu! Tepki çeken sözler

Cinayetin mağdurunun yerine faili merkeze alan bu yaklaşım, sosyal medyada suçluların görünüşleri veya popülerlikleri üzerinden normalleştirilmesi ve öne çıkarılması tartışmasını da yeniden gündeme taşıdı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala