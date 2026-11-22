Hatay'ın Antakya ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Hurdaya dönen Tofaş marka otomobilde bulunan 9 yaşındaki Elif Reyhan Örez, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada 2'si ağır 10 kişi yaralanırken, küçük kızın anne ve babasının da durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazası faciayla sonuçlandı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 5 aracın birbirine çarpması sonucu 9 yaşındaki Elif Reyhan Örez hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Kaza, Ekinci Mahallesi'ndeki üst geçitte meydana geldi.

5 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Edinilen bilgiye göre, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı.

Çarpışmanın şiddetiyle kazaya karışan Tofaş marka otomobil parçalanarak hurdaya döndü.

Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır olmak üzere 11 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hatayda zincirleme kaza: Otomobil parçalandı, 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

9 YAŞINDAKİ ELİF KURTARILAMADI

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti.

İlk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan 9 yaşındaki Elif Reyhan Örez, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Hatayda zincirleme kaza: Otomobil parçalandı, 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

ANNE VE BABASININ DURUMU AĞIR

Kazada yaşamını yitiren Elif Reyhan Örez'in anne ve babasının da ağır yaralandığı öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavileri sürerken, polis ekipleri kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlattı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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