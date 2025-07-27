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Hayatının baharını yaşayamadı! Kocaeli'de saldırıya uğrayan genç bıçaklanarak öldürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Hayatının baharını yaşayamadı! Kocaeli&#039;de saldırıya uğrayan genç bıçaklanarak öldürüldü
Kocaeli, İzmit, Saldırı, Bıçaklanma, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde saldırıya uğrayan 21 yaşındaki Ümitcan Şirin bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, gece saatlerinde Yahya Kaptan bölgesinde meydana geldi. Henüz öğrenilemeyen sebepten dolayı 21 yaşında Ümitcan Şirin bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Şirin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şirin'in cenazesi defnedilmek üzere Sakarya'nın Geyve ilçesine götürüldü.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Hayatının baharını yaşayamadı! Kocaeli'de saldırıya uğrayan genç bıçaklanarak öldürüldü - 1. Resim

Hayatının baharını yaşayamadı! Kocaeli'de saldırıya uğrayan genç bıçaklanarak öldürüldü - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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