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Hızla çarpıp kaçtı! 2 çocuk annesini hayattan kopardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Hızla çarpıp kaçtı! 2 çocuk annesini hayattan kopardı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da otomobil sürücüsü, yol kenarındaki kadına çarpıp kayıplara karıştı. 2 çocuk annesi kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Dün gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde plakası alınamayan siyah renkli bir araç yol kenarındaki Firdevs Tufan'a (34) çarparak olay yerinden hızla uzaklaştı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yerde yaralı yatan genç kadına vatandaşlar sağlık ekipleri gelene kadar yardım etti. İhbar üzerine verilen adrese gelen 112 Acil Sağlık ekipleri bilinci kapalı olan kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Tufan hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Hızla çarpıp kaçtı! 2 çocuk annesini hayattan kopardı - 1. Resim

YAKINLARI KAHROLDU

Cenazesi otopsi ve savcılık işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan 2 çocuk annesinin ölüm haberini alan eşi ve yakınları, cenazeyi almak üzere Antalya'ya geldi. Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından talihsiz kadının cenazesi eşi tarafından teslim alındı. Firdevs Tufan'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Isparta'nın Pazar köyüne götürüldü.

Hızla çarpıp kaçtı! 2 çocuk annesini hayattan kopardı - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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