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İBB'nin tramvay projesine vatandaşlardan itiraz! İlçeye vereceği zararları tek tek anlattılar

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Eyüpsultan'da vatandaşlar, yapılması planlanan T7 Feshane-Bayrampaşa Meydan Tramvay Hattı projesine tepki gösterdi. Projenin tarihi dokuya, asırlık ağaçlara ve trafik düzenine zarar vereceğini savunan vatandaşlar, çalışmaların durdurulmasını ve hattın yerin altına alınmasını istedi.

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İstanbul Eyüpsultan'da yapılması planlanan T7 Feshane-Bayrampaşa Meydan Tramvay Hattı projesi tartışmalara neden oldu. Eyüpsultan sakinleri, mahalle esnafı ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, projenin mevcut planlamasına tepki göstermek amacıyla basın açıklaması yaptı.

Grup adına açıklamayı okuyan Leyla Üstünel, ulaşım yatırımlarının önemine dikkat çekerek projenin mevcut haliyle ilçeye faydadan çok zarar getireceğini savundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) çağrıda bulunan Üstünel, projeden doğrudan etkilenecek vatandaşların karar alma sürecine dahil edilmediğini belirtti. Üstünel, "Katılımcılık, karar alındıktan sonra bilgi vermekle sınırlı kalamaz. Vatandaşın görüşünü karar alınırken dinlemeyi gerektirir. Eyüpsultan'ın geleceği, Eyüpsultanlılara sorulmadan belirlenemez" dedi.

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TEK ŞERİDE DÜŞECEK YOLLAR TEPKİ ÇEKTİ

Proje kapsamında bazı yolların iki şeritten tek şeride düşürüleceğini belirten Üstünel, bunun ilçede trafik yoğunluğunu artıracağını ileri sürdü.

Feshane durağından Eyüpsultan Meydanı'na, buradan da Demirkapı'ya uzanan güzergâhta yaşanabilecek sorunlara dikkat çeken Üstünel, özellikle sabah ve yoğun saatlerde oluşabilecek araç kuyrukları, mahalle içi trafik ve esnafın yük indirme sorunlarına ilişkin açıklama beklediklerini söyledi.

Ambulans ve itfaiye araçlarının ulaşımının da olumsuz etkilenebileceğini savunan Üstünel, trafik analizlerinin ve alternatif ulaşım planlarının kamuoyuyla paylaşılmasını istedi.

İBBnin tramvay projesine vatandaşlardan itiraz! İlçeye vereceği zararları tek tek anlattılar
Başlık ResmiİBBnin tramvay projesine vatandaşlardan itiraz! İlçeye vereceği zararları tek tek anlattılar

ASIRLIK AĞAÇLAR İÇİN ÇAĞRI

Projenin çevresel etkilerine de değinen Üstünel, güzergâh üzerindeki ağaçların kesildiğini ve bir bölümünün taşınmak üzere yerinden söküldüğünü öne sürdü.

Üç hafta önce 5 ağacın kesildiğini, yaklaşık 30 ağacın ise iş makineleriyle yerinden çıkarıldığını belirten Üstünel, 168 ağaçtan geriye kalan 133 ağacın da tehlike altında olduğunu iddia etti.

Ağaçların korunmasını ve tarihi yapılar üzerindeki olası etkilerin uzmanlar tarafından değerlendirilmesini isteyen Üstünel, proje alternatifleri kamuoyuyla paylaşılana ve vatandaşların görüşleri alınana kadar ağaç kesimi ve söküm işlemlerinin durdurulması çağrısında bulundu.

Üstünel, ulaşım yatırımlarının hayata geçirilirken Eyüpsultan'ın tarihi dokusunun, asırlık ağaçlarının ve yaşam alanlarının korunması gerektiğini vurguladı.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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