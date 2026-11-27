İlkokul öğrencilerine akılalmaz tuzak! 'Çıkartma yapıştıracağım' diye kandırdı
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir kişi, ilkokul öğrencilerine çıkartma yapıştıracağını söyleyerek yaklaştı. Küçük kızların dikkatini dağıtan şüphelinin küpelerini çaldığı iddia edilirken, polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerinden kimliğini belirlediği A.A.’yı gözaltına aldı.
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Kocaeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Kasım'da Ayşe Sıdıka Alişan İlkokulu'na giren bir kişinin öğrencilere çıkartma yapıştıracağını söyleyerek yaklaştığı ve küpeleri çaldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.
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GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANDI
Okul ve çevredeki güvenlik kameralarından şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler, A.A'yı gözaltına aldı. Emniyete götürülen zanlının işlemleri sürüyor.
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