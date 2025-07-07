İskenderun'da panik anları! Park halindeki otomobil alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 7 Temmuz 2025 09:21 - Güncelleme: 7 Temmuz 2025 09:33 - Güncelleme:

Hatay'ın İskenderun ilçesinde park halindeki otomobilin motor kısmı, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler kısa sürede aracı sardı. Paniğe neden olan yangın, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Hatay İskenderun'a bağlı Doktor Sadık Ahmet Caddesi üzerinde meydana gelen olayda; cadde üzerinde park halindeki bir otomobilin motor kısmından henüz bilinmeyen nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede aracı saran yangın çevredeki vatandaşlarda paniğe neden oldu. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Araçta maddi hasara yol açan yangında yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. İlgili Haber Hatay’da kan donduran olay! Eline aldığı satırla dehşet saçtı

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gökhan Karataş