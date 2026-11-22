İstanbul Kağıthane'de bir otoparka düzenlenen silahlı saldırıda 3 araç kurşunların hedefi oldu. Polis ve bekçilerin ateşle karşılık verdiği olayda 7 şüpheli gözaltına alındı, 2'si tutuklandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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İstanbul'un Kağıthane ilçesinde plakasız otomobille bir otoparkın önüne gelen şüpheli, silahla ateş açtı. Otoparkın önünde bulunan 2 kişi panikle kaçarken, saldırıda 3 araç kurşunların hedefi oldu. Olay yerine gelen polis ve bekçiler, kaçmaya çalışan şüphelilere ateşle karşılık verdi.

OTOPARKA KURŞUN YAĞDIRDI

Olay, 17 Ekim Cumartesi günü saat 12.15 sıralarında Kağıthane'nin Çeliktepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, plakasız beyaz bir otomobille otoparkın önüne gelen kapüşonlu şüpheli, araçtan inerek silahla ateş açtı.

Silah seslerini duyan ve otoparkın önünde oturan 2 kişi panikle kaçtı. Saldırıda otoparkta bulunan 61 AIV 258, 34 BM 9713 ve 34 GDK 467 plakalı 3 araca mermi isabet etti.

Şüpheli, saldırının ardından yeniden otomobile binerek yanındaki kişiyle birlikte olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı.

İstanbul Kağıthanede silahlı saldırı! Polis ve bekçiler ateşle karşılık verdi: 2 tutuklama

POLİS VE BEKÇİLER ATEŞLE KARŞILIK VERDİ

Silah sesleri üzerine olay yerine polis ekipleri ile çarşı ve mahalle bekçileri geldi.

Ekipler, şüphelilere "Dur" ihtarında bulundu. Ancak şüpheliler, otomobille geri manevra yaparak kaçmaya çalıştı.

Bunun üzerine polis ve bekçiler, şüphelilere ateşle karşılık verdi. Şüpheliler olay yerinden uzaklaştı.

SALDIRIDA KULLANILAN OTOMOBİL ORMANLIK ALANDA BULUNDU

Silahlı saldırının ardından polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemek ve kaçış güzergâhını tespit etmek için geniş çaplı çalışma başlattı.

Yürütülen saha çalışmaları ve teknik takip sonucunda saldırıda kullanılan plakasız beyaz otomobil, Sarıyer'in Gümüşdere Mahallesi'ndeki Kilyos ormanlık alanında terk edilmiş hâlde bulundu.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI, 2'Sİ TUTUKLANDI

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında olayla bağlantılı toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SİLAHLI SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan Kağıthane'deki silahlı saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, kapüşonlu şüphelinin plakasız beyaz otomobilden inerek otoparka ateş açtığı, çevredeki kişilerin panikle kaçtığı ve olay yerine gelen güvenlik güçlerinin şüphelilere müdahale ettiği anlar yer aldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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