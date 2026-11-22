İstanbul Sarıyer'de güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde dişi bir aslanın görüldüğü iddiası üzerine ekipler alarma geçti. Uskumruköy'de çalışma başlatan jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri de hayvanı bulmak için harekete geçti. Aslanın, jandarma ekipleri tarafından bulunduğu bildirildi.

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İstanbul Sarıyer'de bir aslanın sokaklarda dolaştığı iddiası bölgede hareketliliğe neden oldu.

Uskumruköy'deki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bölgede dolaşan bir hayvan görüldü. Hayvanın ise dişi bir aslan olduğu iddia edildi.

İstanbul sokaklarında aslan paniği! Termal kamerayla da görüntülendi

JANDARMA BÖLGEYE İNTİKAL ETTİ

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Sarıyer Belediyesi zabıta ekipleri de hayvanın bulunması için çalışma başlattı.

İstanbul sokaklarında aslan paniği! Termal kamerayla da görüntülendi

VATANDAŞLARA "EVDEN ÇIKMAYIN" UYARISI

Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu, "Vatandaşlardan evlerinden çıkmamalarını rica ediyoruz, hem zarar görmemeleri hem de çalışmalara mani olmamaları için" dedi.

Öte yandan, dişi aslan olduğu iddia edilen hayvanın ekiplerin termal kamerasına da yansıdığı öğrenildi.

YERİ TESPİT EDİLDİ

Son dakika haberine göre; güvenlik kamerasına yansıyan aslan, jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bu akşam saat 21.00 sıralarında İstanbul Zekeriyaköy Jandarma Karakolunda görevli personel tarafından ekiplerimize bölgedeki kameralara dış görünüşü aslana benzeyen bir hayvanın yansıdığı yönünde ihbarda bulunulmuştur. İhbar üzerine Sarıyer Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği personelimiz ivedilikle olay yerine intikal etmiş ve kamera görüntüleri incelenerek, gerekli kontroller gerçekleştirilmiştir. Zekeriyaköy Jandarma Karakolu ekipleriyle birlikte görüntülerin kaydedildiği bölgede yapılan ilk incelemelerde herhangi bir hayvana rastlanılmamıştır. Tarama çalışmalarının daha kapsamlı şekilde sürdürülebilmesi amacıyla bölgeye termal kameralı ekipler sevk edilmiş ve civarda yaşayan vatandaşlara gerekli uyarılar yapılmıştır. Ormanlık alanda gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda söz konusu hayvanın yeri tespit edilmiştir. Uzman veterinerlerin de hazır bulunduğu ekip tarafından yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir" denildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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