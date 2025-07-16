Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > İstanbul'da huzur operasyonu: Polis tüm noktalarda sahadaydı

İstanbul'da huzur operasyonu: Polis tüm noktalarda sahadaydı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da huzur operasyonu: Polis tüm noktalarda sahadaydı
İstanbul, Polis, Güvenlik, Hukuk, Ceza, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul'da polis ekipleri, kent genelinde helikopter destekli "huzur" uygulaması yaptı. Uygulamada trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza kesilirken çok sayıda kişiye de GBT kontrolü yapıldı.

İstanbul'da Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede gerçekleştirilen denetimlere, ilçe emniyet müdürlükleri ile Asayiş ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden ekipler katıldı.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

İstanbul'da huzur operasyonu: Polis tüm noktalarda sahadaydı - 1. Resim

Taksim Meydanı ve Millet Caddesi’ndeki uygulama noktalarında görevli ekipler, durdurdukları araçların sürücülerinin belgelerini inceledi, yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini yaptı.

İstanbul'da huzur operasyonu: Polis tüm noktalarda sahadaydı - 2. Resim

SÜRÜCÜLERE CEZA KESİLDİ

Kadıköy'de gerçekleştirilen denetimde ekipler Kuşdili Caddesi'nde şüpheli görülen araçları durdurdu. Uygulama kapsamında 3 sürücüye ters yönden geldikleri için, 1 motosiklet sürücüsüne ise ehliyeti olmadığı gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.

Denetimlere polis helikopteri de destek verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Real Madrid'de Vinicius krizi! Yeni sözleşmeye ret, satış gündemdeKırıkkale'de FETÖ operasyonu! Eski komiser yardımcı kıskıvrak yakalandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gaziye hakaret etmişti, hakkında karar verildi! İfadesi pes dedirtti - 3. SayfaGaziye hakaret etmişti, hakkında karar verildiAyşe Tokyaz'ı öldürüp cesedini valizde taşıdılar! Eski polis Cemil Koç ve beraberindeki 6 kişi tutuklandı - 3. SayfaKoç ve beraberindeki 6 kişi hakkında karar!Motosikletle geldiler, milyonluk soygun yaptılar! Polis tek tek yakaladı - 3. SayfaMotosikletle geldiler, milyonluk soygun yaptılar!Piknik facia ile sonlandı! İki kız kardeş dehşeti yaşadı, acı haber geldi - 3. SayfaPiknik facia ile sonlandı! Kız kardeşlerden acı haberTürkiye Nermin Zeren'in başına gelenleri günlerce konuşmuştu... Korkunç olayda yeni skandal! Üstüne para teklif etmişler - 3. SayfaBir skandal daha ortaya çıktı! Üstüne para teklif etmişlerBir kişiyi caddede yatırıp boğazını sıkmıştı! Neden yaptığını anlattı - 3. SayfaGörüntüler gündem olmuştu! Neden yaptığını anlattı
Sonraki Haber Yükleniyor...