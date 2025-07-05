Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > İstanbul'da "Huzur" uygulaması! 1000'den fazla kişi gözaltına alındı

İstanbul'da "Huzur" uygulaması! 1000'den fazla kişi gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da &quot;Huzur&quot; uygulaması! 1000&#039;den fazla kişi gözaltına alındı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul polisince dün kent genelinde "Huzur İstanbul" uygulaması yapıldı. Uygulamada 1011 kişi gözaltına alındı. Denetimlerde ayrıca 34 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek ve 6 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

İstanbul polisince dün kent genelinde gerçekleştirilen "Huzur İstanbul" uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 564 şüphelinin de aralarında bulunduğu 1011 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilk aşamada 20.00-22.00 saatleri arasında 215 noktada 1416 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması yaptı. Uygulamaya polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da destek verdi. İkinci aşamada 22.00-23.59 saatleri arasında 1276 personelin katılımıyla umuma açık yerlere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

1011 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Uygulamada 342 bin 857 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 564 şüphelinin de aralarında bulunduğu 1011 kişi gözaltına alındı. Denetimlerde; 34 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 6 kurusıkı tabanca, 85 fişek, 3 bin 331 gram uyuşturucu madde, 77 adet sentetik ecza ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 500 lira ele geçirildi. Ekipler tarafından 338 umuma açık iş yeri denetlendi.

YAKLAŞIK 45 BİN ARAÇ KONTROL EDİLDİ

Trafik denetimlerinde ise 44 bin 868 araç ve 2 bin 876 motosiklet kontrol edildi, 1868 araç ve motosiklet ile 17 sürücüye işlem uygulanırken, 3 araç trafikten men edildi. Denetimlerde 800 bin 312 lira tutarında trafik cezası kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Juventus'tan Süper Lig'e! Anlaşma duyuruldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Akaryakıt dereye sızdı! Harşit Çayı siyaha büründü, yavru su yılanı fuel-oile bulandı - 3. SayfaGümüşhane'de 100 litre akaryakıt dereye sızdıİstanbul'da felaketin eşiğinden dönüldü! Alevler kısa sürede büyüdü, ormanlık alan yanmaktan son anda kurtuldu - 3. Sayfaİstanbul'da felaketin eşiğinden dönüldü!Önce vurdu, sonra başını kesti! Katilin, gazeteciye söyledikleri tüyleri diken diken etti - 3. SayfaKatilin soğukkanlılığı tüyler ürperttiSoygun planı suya düştü! Cesur kuyumcu dükkanını böyle savundu - 3. SayfaCesur kuyumcu dükkanını böyle savundu!100 bin lira için yaptıkları dehşete düşürdü! Çorum Yücel Kolçak'ın başına gelenleri konuşuyor - 3. Sayfa100 bin lira için yaptıkları dehşete düşürdü!Balıkesir'de feci kaza! Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 8 yaralı - 3. SayfaFeci kaza! Otomobil ile kamyonet çarpıştı: Çok sayıda yaralı
Sonraki Haber Yükleniyor...