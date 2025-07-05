İstanbul'da "Huzur" uygulaması! 1000'den fazla kişi gözaltına alındı

İstanbul polisince dün kent genelinde "Huzur İstanbul" uygulaması yapıldı. Uygulamada 1011 kişi gözaltına alındı. Denetimlerde ayrıca 34 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek ve 6 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

İstanbul polisince dün kent genelinde gerçekleştirilen "Huzur İstanbul" uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 564 şüphelinin de aralarında bulunduğu 1011 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilk aşamada 20.00-22.00 saatleri arasında 215 noktada 1416 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması yaptı. Uygulamaya polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da destek verdi. İkinci aşamada 22.00-23.59 saatleri arasında 1276 personelin katılımıyla umuma açık yerlere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

1011 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Uygulamada 342 bin 857 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 564 şüphelinin de aralarında bulunduğu 1011 kişi gözaltına alındı. Denetimlerde; 34 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 6 kurusıkı tabanca, 85 fişek, 3 bin 331 gram uyuşturucu madde, 77 adet sentetik ecza ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 500 lira ele geçirildi. Ekipler tarafından 338 umuma açık iş yeri denetlendi.

YAKLAŞIK 45 BİN ARAÇ KONTROL EDİLDİ

Trafik denetimlerinde ise 44 bin 868 araç ve 2 bin 876 motosiklet kontrol edildi, 1868 araç ve motosiklet ile 17 sürücüye işlem uygulanırken, 3 araç trafikten men edildi. Denetimlerde 800 bin 312 lira tutarında trafik cezası kesildi.