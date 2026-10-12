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3. Sayfa

İstanbul'da kan donduran zorbalık! 12 yaşındaki çocuğu arka mahalleye götürüp yaktılar

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İstanbul Arnavutköy'de 12 yaşındaki çocuk, iddiaya göre akranları tarafından üç sokak öteye götürülerek kolonya ile yakıldı. Sırtında üçüncü derece yanık oluşan çocuk, 25 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi ancak daha sonra bilincini kaybetti. Aile, olaya karıştığı öne sürülen çocuklardan şikâyetçi oldu.

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Olay, 18 Eylül Cuma günü akşam saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 12 yaşındaki B.A., sokakta diğer çocuklar tarafından üç sokak öteye götürüldü. Burada bir çocuk B.A.'yı tutarken diğeri sırtına kolonya dökerek ateşe verdi.

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SIRTINA KOLONYA DÖKÜP YAKTILAR

İhbar üzerine hastaneye kaldırılan B.A.'nın ailesi, çocukta üçüncü derece yanık olduğunu öğrendi. Durumu haber alan aile ile çocuğu yaktığı ileri sürülen çocuklardan birinin babası da hastaneye gitti.

B.A.'nın babası Kadir Arslan, olayın ardından yaşadıklarını anlattı. Çocukların oğlunu evlerinin önünden alarak üç sokak öteye götürdüğünü belirten Arslan, yaşananları şöyle aktardı:

"Olay 18 Eylül'de oldu. Cuma günü akşam saatlerinde ben işten geldim. Çocuklarım kapının önüne çıktı. Çocuğumu üç sokak arkaya götürdüler. Orada bir kişi çocuğumu tutup diğeri sırtına kolonya döküyor. Birinci seferde yakamıyor, ikinci seferde tutuşuyor. Biraz daha kolonya döküyor. Çocuğun sırtı iyice alev alıyor. Çocuk kendini söndürmek için arabaya yaslanıyor. Tişörtü naylon olduğu için sırtına yapışmış."

İstanbul'da kan donduran zorbalık! 12 yaşındaki çocuğu arka mahalleye götürüp yaktılar
Başlık Resmiİstanbul'da kan donduran zorbalık! 12 yaşındaki çocuğu arka mahalleye götürüp yaktılar

'KAYDIRAKTAN DÜŞTÜ' DEDİLER

Çocuğunu yaktığı öne sürülen çocukların B.A.'yı eve getirdiğini ve ailesine kaydıraktan düştüğünü söylediklerini anlatan Arslan, oğlunun gerçeği kendisine anlattığını belirtti.

Arslan, "Yakanlar çocuğu apar topar eve getirdiler. 'Kaydıraktan düştü' dediler. Onlar da çocuk. Biri 12, biri 13 yaşlarında. Çocuğun üstüne başka uzun bir tişört giydirmişler. Kaydıraktan düşmeye benzemiyordu. Çocuğuma sorduğumda 'Beni kolonya ile yaktı' deyince çocuklar hemen kaçtı" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da kan donduran zorbalık! 12 yaşındaki çocuğu arka mahalleye götürüp yaktılar
Başlık Resmiİstanbul'da kan donduran zorbalık! 12 yaşındaki çocuğu arka mahalleye götürüp yaktılar

25 GÜN HASTANEDE KALDI

Oğlunun sırtındaki yanıklar nedeniyle yaklaşık 25 gün hastanede tedavi gördüğünü söyleyen Arslan, taburcu olduktan sonra ağrıları yeniden artan çocuğunun tekrar hastaneye kaldırıldığını ve burada bilincini kaybettiğini anlattı.

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Arslan, "Çocuğun babasını çağırdım. Kendi oğlunu dövmeye kalktı ama izin vermedik. Onun arabasıyla hastaneye geldik. Acile girdik. Hemen yanık bölümünde müdahale ettiler. Çocukta üçüncü derece bir yanık var. Hastanede 25 gün kadar yattık. Daha sonra taburcu olduktan sonra çocuk evde durmadı ve tekrar hastaneye geldik. Çocuk hastanede bilincini kaybetti. Ondan sonra biz de emniyet güçlerine haber verdik" dedi.

AİLE ŞİKÂYETÇİ OLDU

Polisin olayla ilgili harekete geçtiğini belirten Arslan, çocukların ifadelerinin alındığını ve şikâyetçi olduklarını söyledi. Şüpheli çocuklardan birine ev hapsi tedbiri uygulandığını, diğerinin ise yaşı nedeniyle serbest bırakıldığını öne sürdü.

Adaletin yerini bulmasını istediğini dile getiren Arslan, "Şikâyetçiyim. Sonuna kadar devam edeceğim. Bu akran zorbalığıdır. Adalet inşallah yerini bulacak. Çocuğumun hakkını arıyorum. Adalet Bakanlığı'nın iki kez kalemini de aradım. Oradan da dönüş bekliyorum. İnşallah Adalet Bakanı'mız da bize yardımcı olacak. Herkes cezasını çeksin. Şikâyetçi olduk" diye konuştu.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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