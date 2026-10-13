İstanbul'da mesai çıkışı çilesi! Trafik yoğunluğu yüzde 89

İstanbul'da akşam saatlerinde yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 89'a yükseldi. Mesai çıkışıyla birlikte iki yakada ana arterler, köprü bağlantıları ve otoyollarda uzun araç kuyrukları oluşurken sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

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İstanbul'da mesai saatinin sona ermesi ve yağışlı havanın etkisiyle trafik yoğunluğu arttı.

Anadolu Yakası'nda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün her iki yönünde trafik yoğunluğu yaşandı. TEM Otoyolu'nda araç kuyrukları Ataşehir'e kadar uzanırken, D-100 kara yolunda Acıbadem ile Maltepe arasında trafik ağır seyretti. Maltepe'den Kozyatağı yönüne ilerleyen sürücüler de yoğunlukla karşılaştı.

TEM Otoyolu'nun Sancaktepe ile Çamlıca arasındaki bölümünde araçlar güçlükle ilerledi. Mesai çıkışında ana güzergâhlarda yaşanan yoğunluk, sürücülerin yolculuk sürelerinin uzamasına neden oldu.

İstanbulda mesai çıkışı çilesi! Trafik yoğunluğu yüzde 89

AVRUPA YAKASI'NDA ANA ARTERLERDE TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çevresinde her iki yönde yoğunluk görüldü. Cevizlibağ mevkisinde de çift yönlü trafik yaşanırken, Beylikdüzü'nden Büyükçekmece istikametine giden araçların yavaş ilerlediği gözlendi.

TEM Otoyolu'nda Hasdal ve Seyrantepe mevkilerinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne uzanan kesim ile Altınşehir çevresinde trafik yoğunluğu etkili oldu.

İstanbulda mesai çıkışı çilesi! Trafik yoğunluğu yüzde 89

SAHİL YOLU VE BAĞLANTI YOLLARINDA DA YOĞUNLUK VAR

Büyükdere Caddesi'nin Sarıyer yönünde ve Levent TEM bağlantı yollarında araç trafiği arttı. Karaköy-Beşiktaş sahil yolu ile Barbaros Bulvarı'nda da sürücüler ilerlemekte zorlandı.

Trafikteki yoğunluk toplu taşıma duraklarına da yansıdı. Bazı güzergâhlarda araçlar düşük hızda ilerlerken, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin trafik yoğunluğu haritasında kent genelindeki oran yüzde 89 olarak kaydedildi. Anadolu Yakası'ndaki yoğunluk yüzde 89, Avrupa Yakası'ndaki yoğunluk ise yüzde 85 oldu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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