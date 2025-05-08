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İstanbul'da motosiklet tamirhanesinde patlama! Ölü ve yaralılar var...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Kağıthane'de bulunan motosiklet tamirhanesinde kaynak esnasında patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangında 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 1'i ağır 3 kişi de yaralandı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Korkunç olay saat 14.30 sıralarında Kağıthane Seyrantepe Mahallesi Yılmaz Sokak'ta meydana geldi.

Seyrantepe Oto Sanayi'de bir binanın birinci katında bulunan motosiklet tamirhanesinde iddiaya göre kaynak yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Patlama sonrası oluşan yoğun dumanlar nedeniyle 4 kişi içeride mahsur kalırken, dumanları görenler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

1 ÖLÜ, 3 YARALI

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yangın sırasında motosiklet tamirhanesine ait depoda bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Yangında yaralanan Mustafa G. (56), Cemal Ö.(58), Ümit Ç. (39), sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Öte yandan Ümit Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İstanbul'da motosiklet tamirhanesinde patlama! Ölü ve yaralılar var... - 1. Resim

HAYATINI KAYBEDEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Patlama esnasında depo içerisinde kalarak hayatını kaybeden kişinin Oğuzhan Gündoğdu (31) olduğu öğrenildi.

İNCELEME DEVAM EDİYOR

Motosiklet tamirhanesinde meydana gelen patlama esnasında hayatını kaybeden Oğuzhan Gündoğdu için savcılık olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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