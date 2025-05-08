Bakan Kurum'dan İstanbul'daki 600 bin konut için belediyelere çağrı: Konser yerine bütün paramızı buraya harcayalım

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6,2'lik deprem sonrası İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda belediye başkanları ile bir toplantı gerçekleştiren Bakan Kurum, "İstanbul'da acil dönüşmesi gereken 600 bin konut bulunuyor." ifadelerini kullandı. Belediyelere çağrı yapan Kurum, "Gelin parti ayrımı gözetmeksizin bu hedefi birlikte başaralım. Konser de etkinlik de düzenlemeyelim. Bütün paramızı buraya harcayalım." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valiliği'nde düğzenlenen Deprem Dönüşümü Değerlendirme Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Mega kentteki kentsel dönüşüm çalışmalarına hız kazandırmak için belediyelere çağrı yapan Bakan Kurum, "Gelin parti ayrımı gözetmeksizin bu hedefi birlikte başaralım." dedi.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:

"Türkiye yüzlerce yıldır deprem gerçeği ile birlikte yaşamaktadır. Nüfüsumuzun yüzde 71'i bu riskli bölgelerde yaşamaktadır. Bu riskli bölgelerin başında da maalesef İstanbul gelmektedir. 2025 itibarıyla 8 milyon ev ve işyeri bulunuyor. 2000 yılı öncesi İstanbul'un tamamı riskli iken, yaptığımız mevzuat değişiklikleri ve çalışmalar neticesinde bugün İstanbul'un yüzde 60'ı güvenli hale gelmiştir. Ancak halen acil dönüşmesi gereken 600 bin konut bulunuyor.

Cumhurbaşkanımızın kentsel dönüşüm seferberliğini başlattığı 2012'den bu güne tam 923 bin bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladık. Şu ana kadar İstanbul'da depreme hazırlık kapsamında 450 milyar lira yatırım yaptık. İstanbul'un dönüşümünü kolay hale getirmek için Yarısı Bizden Kampanyası'nı başlattık. Kredi ve hibe desteğini artırarak toplam destek miktarını 1,5 milyondan 1 milyon 875 bin liraya çıkardık. İstanbul'da 62 bin konutumuz Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında dönüşüm sürecini yürütmektedir. 21 bin ev iş yeri için çalışmalar devam etmektedir.

"İSTANBUL'DA 61 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜM AZ HASARLI"

İstanbul'da herkesi korkutan 6,2 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. Bakanlık olarak hemen ilgili birimlerimizle sahada milletimizle birlikte birbirimize destek olarak bu süreci yönettik. Hemen hasar tespit çalışmalarına başlayarak milletimizin bir an önce evlerine girmesine destek olmaya çalıştık. Bu kapsamda 452 bin ev ve iş yerimizin tespitleri hemen yapıldı. 354 bin binanın hasarsız, 61 bin bağımsız bölümün az hasarlı olduğunu tespit ettik. Bu vatandaşlarımız talep ederse hemen Yarısı Bizden Kampanyası'na dahil olabilecek.

"DEPREM SİYASET ÜSTÜ BİR KONUDUR"

Devletimiz tüm imkanlarıyla İstanbul'un dönüşümü için gövdesini taşın altına koymuştur. Tüm belediyelerimizden de aynı hassasiyeti bekliyoruz. Bakanlık olarak belediyeleri paydaş olarak görüyoruz. Deprem siyaset üstü bir konudur. Böylesi önemli bir konuda asla politika yapılamaz. Bu konu ideolojik kavga yürütülecek bir olay değildir.

"HANGİ PARTİDEN OLURSA OLSUN..."

Hangi siyasi partiden olursa olsun başkanlarımızı da bu sürece sahip çıkmaya çağırıyoruz. Herkesin bu sorumlulukla hareket etmesi gerekmektedir. İstanbul'un dönüşümü sadece iktidarın ya da sadece belediyelerin üstlenebileceği bir sorumluluk değildir. Burada tüm siyasi partilerimiz, belediyelerimiz, STK'lar, medyalar, üniversiteler yani 16 milyon İstanbullunun hep birlikte bu olaya el uzatması lazım. Afetlerde birlikteliğimizi nasıl yansıtıyorsak İstanbul'un dönüşümünde bu tavrı yürütmek hepimizin görevidir.

"MİLLETİMİZ ÖNÜNDE SÖZ VERİYORUM"

Milletimiz önünde söz veriyorum. İstanbul'un dönüşümü konusunda benimle görüşmek isterseniz 7 gün 24 saat telefonum da, bakanlığımın kapıları da ardına kadar açıktır. Lütfen değerli başkanlarım bizi arayın, sorun, bizden destek isteyin, bize destek verin. Hep birlikte bu mücadeleyi ortaya koyalım.

"KONSER YERİNE TÜM PARAMIZI BURAYA HARCAYALIM"

İstanbul'da bir deprem bekleniyor ama biz depremi beklemeyeceğiz. Beklenen İstanbul depremine özlenen İstanbul dönüşümü ile cevap vermek durumundayız. Deprem korkusunun olmadığı İstanbul'a ulaşmak için projelerimizi hep birlikte hayata geçireceğiz. Bir yandan riskli yapıları dönüştürürken, diğer yandan sosyal konut projelerine hız vereceğiz.

Gelin parti ayrımı gözetmeksizin bu hedefi birlikte başaralım. Tüm afet bölgelerinde nasıl tek vücut olduysak, burada da tek vücut olalım ve hep birlikte İstanbul'u dönüştürelim. Milletimiz çok daha güvenli bir İstanbul'da yaşamak istiyor. Günlük polemikleri bir kenara bırakalım. Siyaset üstü bir bakışla deprem dönüşümünü gerçekleştirelim. Bırakın hep birlikte konser de etkinlik de düzenlemeyelim. Bütün paramızı buraya harcayalım. İstanbul'un dönüşümüne omuz atalım diyorum."