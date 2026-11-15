İstanbul'da semt semt gezip cinayet işlemişler! Çok sayıda gözaltı var

Beşiktaş Kuruçeşme’de 1 kişinin öldüğü silahlı saldırının ardından gözaltına alınan 26 şüphelinin, Beyoğlu’nda bir dairede halıya sarılı halde bulunan erkek cesediyle de bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Adli tıpta kimliği belirlenen cesedin, Gürcistan’dan İstanbul’a gelen Oğuzhan Kalkan’a ait olduğu tespit edildi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

İstanbul’da peş peşe yaşanan iki karanlık olayın arkasındaki sır perdesi polis operasyonuyla aralandı.

Beşiktaş Kuruçeşme’de bir iş yerine düzenlenen ve 24 yaşındaki U.A.’nın öldürüldüğü silahlı saldırıyı soruşturan polis ekipleri, çalışmalarını derinleştirerek gözaltı sayısını 26’ya çıkardı. Emniyette sorgusu süren şüphelilerin, sadece kurşunlama olayının değil, Beyoğlu’ndaki kan donduran cinayetin de faili olduğu belirlendi.

İstanbulda semt semt gezip cinayet işlemişler! Çok sayıda gözaltı var

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Çalışmalarını derinleştiren Gasp Büro Amirliği ile Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin 12 Kasım Perşembe günü Beyoğlu'ndaki bir dairede halıya sarılı ceset bulunması olayıyla da bağlantılı olduklarını belirledi.

İstanbulda semt semt gezip cinayet işlemişler! Çok sayıda gözaltı var

Öte yandan bu cesedin kimliği adli tıpta yapılan çalışmalar sonucu belli oldu. Cenazenin Gürcistan'dan İstanbul'a gelen Oğuzhan Kalkan'a ait olduğu tespit edildi.

SALDIRGANLAR ÇALILARIN ALTINDA YAKALANDI

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kuruçeşme Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerine silahla ateş açıldığı ihbarının ardından olay yerine gitmiş, yapılan incelemelerde iş yeri önünde bekleyen U.A. (24) yaralanmış, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Çalışmaların devamında motosikletli iki şüphelinin iş yerinin önüne geldikleri ve iş yerine doğru silahla ateş ederek olay yerinden kaçtıkları tespit edilmiş, şüphelilerin kullandığı motosiklet Arnavutköy Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulunurken, motosikletin çalıntı olduğu belirlenmişti.

Ekiplerce yapılan çalışmada, motosikleti kullanan Y.Z. (18) ile silahla ateş eden M.O. (17) kısa sürede bir koruda çalıların altına saklanmış vaziyette yakalanmıştı. Çalışmalarda, olayda kullanılan ruhsatsız tabanca da ele geçirilmişti.

İstanbulda semt semt gezip cinayet işlemişler! Çok sayıda gözaltı var

SORUŞTURMA HALIYA SARILI CESEDE UZANDI

Çalışmalarını derinleştiren ekipler, aralarında iş yeri sahibinin de yer aldığı 23 şüpheliyi daha gözaltına almıştı.

Öte yandan, 12 Kasım'da ihbar üzerine Beyoğlu'ndaki adrese giden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dairede yaptıkları aramada, halıya sarılı halde erkek cesedi bulmuştu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala