Bursa'da 16 yıl önce av tüfeğiyle öldürülen inşaat işçisi Mehmet Arıcan'ın dosyası yeniden açıldı. O dönem takipsizlik kararıyla serbest kalan şüpheli, yıllar sonra ortaya çıkan gizli tanık ve 22 telefon hattının dinlenmesiyle yakalandı. Eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 17 şüpheliden cinayet zanlısı Hüseyin F. tutuklandı.

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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 16 yıl önce işlenen ve yıllarca "faili meçhul" olarak raflarda bekleyen cinayet, JASAT ekiplerinin titiz çalışmasıyla aydınlatıldı.

Korkunç olay, 7 Eylül 2010'da yaşandı. İnşaat işçisi olarak çalışan Mehmet Arıcan, çalıştığı yerden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

Tam 16 yıl boyunca elini kolunu sallayarak gezdi: Bursa'da 16 yıllık cinayetin sırrı çözüldü

CANSIZ BEDENİ 3 GÜN SONRA BULUNDU

Kayıp olarak aranmaya başlanan Arıcan'ın cansız bedeni, 10 Eylül 2010 günü saat 10.00 sıralarında Taşpınar Mahallesi Karanlıkdere mevkiinde bulundu. Yapılan incelemede Arıcan'ın av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Cinayetle ilgili yürütülen ilk soruşturmada Hüseyin F., Z.F. ve H.Y. isimli şahıslar şüpheli olarak dosyaya dahil edildi. Ancak şüpheliler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesinin ardından dosya daimi aramaya alındı.

Tam 16 yıl boyunca elini kolunu sallayarak gezdi: Bursa'da 16 yıllık cinayetin sırrı çözüldü

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22 TELEFON HATTI DİNLENDİ, GİZLİ TANIK KONUŞTU

Bursa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, faili meçhul cinayetin aydınlatılması amacıyla dosyadaki bilgi ve belgeleri yeniden incelemeye aldı. Çalışmalar kapsamında projeli JASAT faaliyeti başlatılarak cinayetin arka planının ortaya çıkarılması için kapsamlı araştırma yürütüldü.

Tam 16 yıl boyunca elini kolunu sallayarak gezdi: Bursa'da 16 yıllık cinayetin sırrı çözüldü

Şüpheliler arasındaki irtibatların ve muhtemel bağlantıların belirlenmesi amacıyla HTS analizleri gerçekleştirildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 10 şüpheliye ait 22 GSM hattı hakkında, CMK'nın 135'inci maddesi kapsamında iletişimin tespiti, dinlenilmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi tedbirleri uygulandı.

JASAT ekipleri, teknik çalışmaların yanı sıra cinayetin meydana geldiği Taşpınar Mahallesi ve çevresinde de saha araştırmaları gerçekleştirdi. Olay tarihinde yapılan ihbarlar yeniden değerlendirilirken, ihbarcılarla yapılan görüşmeler sonucunda gizli tanıklık yapmak isteyen bir kişinin Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığında ifadesi alındı.

Tam 16 yıl boyunca elini kolunu sallayarak gezdi: Bursa'da 16 yıllık cinayetin sırrı çözüldü

8 ŞÜPHELİYE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bursa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin teknik takip, HTS analizleri, saha araştırmaları ve ihbarcı beyanları üzerinden yürüttüğü çalışmalar sonucunda elde edilen delilleri bir araya getirildi. Yapılan değerlendirmelerde Hüseyin F.'nin cinayeti gerçekleştirdiği tespit edilirken, İ.F., M.T., H.Y., A.E.İ., S.İ., H.B., Z.F. ve D.A.F. isimli 8 şahsın ise cinayeti gerçekleştiren şüphelinin kaçmasına ve saklanmasına yardımcı oldukları yönünde kuvvetli şüphe oluştu.

Tam 16 yıl boyunca elini kolunu sallayarak gezdi: Bursa'da 16 yıllık cinayetin sırrı çözüldü

Soruşturmanın ardından Bursa İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde şüphelilerin yakalanması ve delillerin muhafaza altına alınması amacıyla operasyon düzenlendi. 11 Kasım 2026 günü saat 06.45 sıralarında harekete geçen jandarma ekipleri, 8 farklı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyona 9 Jandarma Asayiş Timi, 5 JASAT Timi, 1 Jandarma Özel Harekât Timi ve 2 dedektör köpek katıldı. Toplam 17 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerin tamamı yakalandı.

Tam 16 yıl boyunca elini kolunu sallayarak gezdi: Bursa'da 16 yıllık cinayetin sırrı çözüldü

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 16'sı, sevk edildikleri adli makamlarca ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Cinayeti gerçekleştirdiği tespit edilen Hüseyin F. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bursa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Öte yandan Adalet Bakanı Akın Gürlek de Bursa'da 2, Bitlis Tatvan'da da bir faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını belirterek, görev alan ekiplere teşekkür etti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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