Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, Bursa ve Bitlis'te yıllardır aydınlatılamayan 3 cinayet dosyasında yeni delillere ulaşıldığını duyurdu. Operasyonlarda şüpheliler gözaltına alınırken, bazı isimler tutuklandı.

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Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, yıllardır aydınlatılamayan cinayet dosyalarına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında 3 ayrı dosyada önemli gelişmeler yaşandığını duyurdu. Bursa ve Bitlis'te 14, 16 ve 20 yıl önce işlenen cinayetler yeniden mercek altına alınırken, operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gelişen teknolojik imkânlardan yararlanılarak DNA analizleri, kriminal inceleme raporları, HTS ve baz istasyonu kayıtları ile tanık beyanlarının yeniden değerlendirildiğini aktardı. Elde edilen bulgular doğrultusunda Bursa ve Bitlis'teki üç cinayet dosyası kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Yıllardır çözülemeyen 3 cinayet dosyasında yeni gelişme! Bakan Gürlek detayları açıkladı

Gürlek'in paylaşımı şu şekilde:

"Hiçbir cinayetin üzerinin zamanla örtülmesine izin vermeyeceğiz! 76 dosyada 83 cinayeti faili meçhul olmaktan çıkardık!

Yıllar önce işlenen cinayetlerin aydınlatılması, geride kalan ailelerin cevapsız sorularına cevap bulunması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Bu amaçla, Bakanlığımız bünyesindeki Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda, Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve kolluk birimlerimizin iş birliğiyle Bursa ve Bitlis’te 14, 16 ve 20 yıldır aydınlatılamayan üç ayrı cinayet dosyasını yeniden ele aldık.

Gelişen teknolojik imkânlardan yararlanarak DNA analizlerini, kriminal inceleme raporlarını, HTS ve baz istasyonu kayıtları ile tanık beyanlarını birlikte değerlendirdik. Elde edilen deliller doğrultusunda şüphelilere yönelik operasyonlar düzenledik.

Yıllardır çözülemeyen 3 cinayet dosyasında yeni gelişme! Bakan Gürlek detayları açıkladı

📍 BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA | MEHMET ARICAN – 16 YILLIK FAİLİ MEÇHUL

Mustafakemalpaşa’da 2010 yılında kaybolduktan sonra ormanlık alanda av tüfeğiyle öldürülmüş hâlde bulunan Mehmet Arıcan’ın dosyasında HTS kayıtları, mali incelemeler ve yeni tanık beyanları yeniden değerlendirildi.

Yıllardır çözülemeyen 3 cinayet dosyasında yeni gelişme! Bakan Gürlek detayları açıkladı

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 1’i tutuklandı.

📍 BİTLİS / TATVAN | KİMLİĞİ BELİRLENEMEYEN KADIN – 20 YILLIK FAİLİ MEÇHUL

Tatvan’da 2006 yılında başından ateşli silahla vurulmuş hâlde yol kenarında bulunan kadının dosyasında DNA örnekleri, HTS kayıtları ve tanık beyanları yeniden incelendi.

4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 2’si tutuklandı, 2’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Yurt dışında bulunan firari şüpheli hakkında yakalama ve kırmızı bülten çıkarılmasına yönelik çalışmalar sürerken maktulün kimliğinin belirlenmesi için incelemeler devam ediyor.

Yıllardır çözülemeyen 3 cinayet dosyasında yeni gelişme! Bakan Gürlek detayları açıkladı

📍 BURSA / KESTEL | MEHMET ŞAHİNOĞLU – 14 YILLIK DOSYA

2012 yılında kaybolan Mehmet Şahinoğlu’nun öldürülmesine ilişkin soruşturmada, 2015 yılında Kestel’de bulunan yanmış insan kemiklerine yönelik adli tıp incelemeleri, diş kayıtları, iletişim verileri ve tanık beyanları yeniden ele alındı.

Yıllardır çözülemeyen 3 cinayet dosyasında yeni gelişme! Bakan Gürlek detayları açıkladı

Elde edilen bulgular doğrultusunda 12 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. 11 şüpheli gözaltına alındı, firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Soruşturmaları titizlikle yürüten Mustafakemalpaşa, Tatvan ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza; Bursa İl Emniyet Müdürlüğümüze; Bursa, Tatvan ve Mustafakemalpaşa İl-İlçe Jandarma Komutanlıklarımıza, JASAT ekiplerimize ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Yıllardır çözülemeyen 3 cinayet dosyasında yeni gelişme! Bakan Gürlek detayları açıkladı

Zamanın geçmesi, suçların cezasız kalmasına gerekçe olamaz. Geçmişte işlenen cinayetlerin aydınlatılması için yürütülen çalışmaların takipçisi olmaya, adaletin tecellisi için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz.

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