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Aliağa'daki patlamada acı haber: Kayıp işçinin cenazesi bulundu

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Aliağa'daki patlamada acı haber: Kayıp işçinin cenazesi bulundu
Başlık ResmiAliağadaki patlamada acı haber: Kayıp işçinin cenazesi bulundu

HABAŞ Demir Çelik tesislerindeki patlamanın ardından kaybolan Barış Güney'in cenazesi bulundu. Faciada can kaybı 19'a yükseldi.

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İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik tesislerinde 9 Kasım Pazartesi günü meydana gelen patlamada 18 işçi hayatını kaybetmiş, 15 işçi yaralanmıştı.

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Patlamanın ardından kendisinden haber alınamayan Barış Güney için bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.

Aliağa'daki patlamada acı haber: Kayıp işçinin cenazesi bulundu
Başlık ResmiAliağa'daki patlamada acı haber: Kayıp işçinin cenazesi bulundu

CENAZESİ BULUNDU

Ekiplerin kapsamlı şekilde sürdürdüğü çalışmalar sonucunda Barış Güney'in cenazesi bulundu. Güney'in bulunmasıyla birlikte patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a çıktı.

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Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: HABER MERKEZİ
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