Aliağa'daki patlamada acı haber: Kayıp işçinin cenazesi bulundu
HABAŞ Demir Çelik tesislerindeki patlamanın ardından kaybolan Barış Güney'in cenazesi bulundu. Faciada can kaybı 19'a yükseldi.
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İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik tesislerinde 9 Kasım Pazartesi günü meydana gelen patlamada 18 işçi hayatını kaybetmiş, 15 işçi yaralanmıştı.
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Patlamanın ardından kendisinden haber alınamayan Barış Güney için bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.
CENAZESİ BULUNDU
Ekiplerin kapsamlı şekilde sürdürdüğü çalışmalar sonucunda Barış Güney'in cenazesi bulundu. Güney'in bulunmasıyla birlikte patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a çıktı.
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