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İtfaiyeci eski erkek arkadaşı evini ateşe vermişti! Ebru Serep hayatını kaybetti

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İtfaiyeci eski erkek arkadaşı evini ateşe vermişti! Ebru Serep hayatını kaybetti
Başlık Resmiİtfaiyeci eski erkek arkadaşı evini ateşe vermişti! Ebru Serep hayatını kaybetti

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, hakkında daha önce uzaklaştırma tedbiri uygulanan itfaiyeci eski erkek arkadaşı A.K. tarafından evinin kundaklandığı belirtilen Ebru Serep, 6 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Benzin dökerek evi ateşe verdiği iddiasıyla gözaltına alınan A.K.'nin tutuklandığı öğrenildi.

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İzmir'in Seferihisar ilçesinde itfaiyeci eski erkek arkadaşı tarafından evinin kundaklanması neticesinde yaralanan kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hıdırlık Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde 7 Ekim'de meydana gelen olayda yaralanan Ebru Serep, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde müdahaleye karşın vefat etti.

Serep'in cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

ESKİ KIZ ARKADAŞININ EVİNİ BENZİN DÖKÜP YAKTI

İtfaiye eri A.K. henüz tespit edilemeyen bir sebeple 7 Ekim'de, Hıdırlık Mahallesi'ndeki bir apartmanda ikamet eden eski kız arkadaşı Ebru Serep'in evini benzin dökerek yakmış, söndürülen yangında kadın ağır yaralanmıştı. Olayın sonrasında kaçan ve yapılan operasyonla yakalanan A.K. tutuklanmıştı.

Kadını tehdit edip, hakaret ettiği suçlamasıyla şüpheli hakkında daha önce uzaklaştırma tedbiri uygulandığı öğrenilmişti.

BAKMADAN GEÇME
İzmir
GÜNDEM

İzmir'de bir itfaiyeci eski kız arkadaşının evini kundakladı
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı
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