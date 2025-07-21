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İzmir'de 11 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Kıskıvrak yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'de birden fazla suçtan 11 yıl 1 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.T. isimli şahıs, polis ekiplerince yakalandı. D.T., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

İzmirİl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. "Görevi yaptırmamak için direnme", "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alınması taşınması bulundurulması" ve "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçlarından 11 yıl 1 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan D.T., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyete sevk edilen D.T., işlemlerinin ardından adli makamlarca cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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