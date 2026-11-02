İzmir'in Bayraklı ilçesinde gece saatlerinde temel kazısı yapılan inşaat alanında toprak kayması yaşandı. Gürültüyle yataklarından fırlayan mahalle sakinleri sokağa çıkarken, kazı alanının üst kısmındaki 3 bina tedbir amacıyla tahliye edildi.

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İzmir'in Bayraklı ilçesine bağlı Alpaslan Mahallesi 1620/5 Sokak'ta temel kazısı yapılan inşaat alanında toprak kayması yaşandı. İhbar üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İzmir'de gece yarısı sıcak saatler! İnsanlar yataktan fırladı, 3 bina tahliye edildi

3 BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Can kaybının yaşanmadığı olayda polis çevrede güvenlik önlemi alırken, kazı alanının üst tarafında kalan 2'şer katlı 3 bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

İzmir'de gece yarısı sıcak saatler! İnsanlar yataktan fırladı, 3 bina tahliye edildi

DEPREM SANDILAR

Binaların sakinlerinden Mehmet Nuri Hasanoğlu, gün içinde binanın temelinden ses geldiğini belirterek "Yatakta uzanırken çok büyük bir gürültü duydum. Deprem olduğunu düşündüm. Dışarıya çıktığımda insanların toplandığını gördüm." dedi.

Hasanoğlu, oturduğu binanın altının boşaldığını gördüğünü aktararak, olayın yağmur nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini ifade etti.

İzmir'de gece yarısı sıcak saatler! İnsanlar yataktan fırladı, 3 bina tahliye edildi

İNSANLAR MAĞDUR OLDU

Mukaddes Duman ise risk nedeniyle evinden çıkmak durumunda kaldığını belirterek, sabah çocuğunun okula gideceğini, eşyalarının evde kaldığını ve mağduriyetinin bir an önce giderilmesini istediğini söyledi.

Talep edenlerin misafirhaneye yerleştirilmesi için işlemler başlatıldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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