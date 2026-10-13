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İzmir'de peş peşe rahatsızlandılar! 80 işçi hastaneye kaldırıldı

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İzmir'de peş peşe rahatsızlandılar! 80 işçi hastaneye kaldırıldı
Başlık Resmiİzmir'de peş peşe rahatsızlandılar! 80 işçi hastaneye kaldırıldı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, aynı yemek firmasından yemek yiyen 80 işçi mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastanelere başvurdu. İzmir ve Manisa'da tedavi altına alınan işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, yemeklerden alınan numuneler incelemeye gönderildi.

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde faaliyet gösteren bir yemek firmasının çeşitli işletmelere dağıttığı yemekleri yiyen işçiler, bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı.

Aynı firmadan yemek alan farklı iş yerlerinde benzer şikayetlerin görülmesi üzerine sağlık kuruluşlarına başvuran işçi sayısının 80 olduğu öğrenildi.

İzmir ve Manisa'daki hastanelerde tedavi altına alınan işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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YEMEKLERDEN NUMUNE ALINDI

Olayın ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yemek üretimi yapan işletmeden gıda numuneleri aldı. Numuneler, incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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