Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Gündem

5 bin kişi hastanelik olmuştu! Tokat’ta 1 günlük eğitim arası sona erdi

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Tokat’ta yaklaşık 5 bin kişide görülen sağlık şikâyetlerinin ardından okullarda başlatılan temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları tamamlandı. 1 günlük eğitim arası sona erdi, öğrenciler bugün yeniden eğitime başladı.

Kaydet
|

Tokat’ta sağlık kuruluşlarına bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikâyetleriyle yapılan başvuruların ardından okullarda detaylı dezenfeksiyon çalışmaları yapılması için 12 Ekim Pazartesi günü eğitime bir gün ara verilmişti.

ÖNERİLEN HABERLER
Tokat
GÜNDEM

Tokat'ta 5 bin kişi hastanelik oldu! Su ve yiyecek uyarısı geldi

ÖĞRENCİLER DERS BAŞI YAPTI

Okullarda temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları tamamlandı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından öğrenciler yeniden ders başı yaptı.

5 bin kişi hastanelik olmuştu! Tokat’ta 1 günlük eğitim arası sona erdi
Başlık Resmi5 bin kişi hastanelik olmuştu! Tokat’ta 1 günlük eğitim arası sona erdi

NELER OLMUŞTU?

Tokat il merkezinde bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikâyetleriyle sağlık kuruluşlarına yapılan başvuruların sayısı 5 bine yaklaşmıştı.

Cuma gününden itibaren görülen sağlık şikayetlerinin ardından inceleme başlatılmıştı. Kentin farklı noktalarından içme suyu numuneleri alınmış, ‘şebeke suyunun’ içilmemesi için de uyarı yapılmıştı. Tokat Belediyesi "içme suyu şebekesine kanalizasyon suyu karıştığı" iddialarını da reddetmişti.

5 bin kişi hastanelik olmuştu! Tokat’ta 1 günlük eğitim arası sona erdi
Başlık Resmi5 bin kişi hastanelik olmuştu! Tokat’ta 1 günlük eğitim arası sona erdi

EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLMİŞTİ

Tokat Valiliği, okullarda detaylı dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirilmesine karar verildiği belirtmişti. Çalışmaların daha verimli ve steril şartlarda yürütülmesi amacıyla 12 Ekim Pazartesi günü Tokat il merkezindeki tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmişti. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel de aynı gün idari izinli sayılmıştı.

5 bin kişi hastanelik olmuştu! Tokat’ta 1 günlük eğitim arası sona erdi
Başlık Resmi5 bin kişi hastanelik olmuştu! Tokat’ta 1 günlük eğitim arası sona erdi

70 HASTADAN 40'I TABURCU OLDU

Tokat Valisi Abdullah Köklü, yatarak tedavi gören yaklaşık 70 hastadan 40’ının taburcu edildiğini açıklamıştı. Köklü, tedavisi süren yaklaşık 30 hastanın hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtmişti.

ÖNERİLEN HABERLER
Binlerce kişi hastaneye başvurmuştu! Tokat
GÜNDEM

Binlerce kişi hastaneye başvurmuştu! Tokat'ta eğitime 1 gün ara verildi

Şikayetlerin nedeninin belirlenmesi amacıyla alınan su numunelerinin Ankara’ya gönderildiğini hatırlatan Köklü, analiz sonuçlarının salı günü geç saatlerde veya çarşamba günü alınmasının beklendiğini ifade etmişti.

5 bin kişi hastanelik olmuştu! Tokat’ta 1 günlük eğitim arası sona erdi
Başlık Resmi5 bin kişi hastanelik olmuştu! Tokat’ta 1 günlük eğitim arası sona erdi

Belediyeyle koordinasyon içerisinde çalışıldığını ve hafta sonu tüm su depolarının detaylı şekilde incelendiğini belirten Köklü, şöyle konuşmuştu:

Su kaynaklı olup olmadığını şu anda bilmiyoruz. Su kaynaklıdır demek doğru bir ifade olmaz. Sağlık Bakanlığının Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün analiz sonucu ilimize ulaştığı zaman daha sağlıklı bir neticeye ulaşacağız diye düşünüyorum.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Tokat
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.