Tokat’ta yaklaşık 5 bin kişide görülen sağlık şikâyetlerinin ardından okullarda başlatılan temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları tamamlandı. 1 günlük eğitim arası sona erdi, öğrenciler bugün yeniden eğitime başladı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Tokat’ta sağlık kuruluşlarına bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikâyetleriyle yapılan başvuruların ardından okullarda detaylı dezenfeksiyon çalışmaları yapılması için 12 Ekim Pazartesi günü eğitime bir gün ara verilmişti.

ÖĞRENCİLER DERS BAŞI YAPTI

Okullarda temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları tamamlandı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından öğrenciler yeniden ders başı yaptı.

5 bin kişi hastanelik olmuştu! Tokat’ta 1 günlük eğitim arası sona erdi

NELER OLMUŞTU?

Tokat il merkezinde bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikâyetleriyle sağlık kuruluşlarına yapılan başvuruların sayısı 5 bine yaklaşmıştı.

Cuma gününden itibaren görülen sağlık şikayetlerinin ardından inceleme başlatılmıştı. Kentin farklı noktalarından içme suyu numuneleri alınmış, ‘şebeke suyunun’ içilmemesi için de uyarı yapılmıştı. Tokat Belediyesi "içme suyu şebekesine kanalizasyon suyu karıştığı" iddialarını da reddetmişti.

5 bin kişi hastanelik olmuştu! Tokat’ta 1 günlük eğitim arası sona erdi

EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLMİŞTİ

Tokat Valiliği, okullarda detaylı dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirilmesine karar verildiği belirtmişti. Çalışmaların daha verimli ve steril şartlarda yürütülmesi amacıyla 12 Ekim Pazartesi günü Tokat il merkezindeki tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmişti. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel de aynı gün idari izinli sayılmıştı.

5 bin kişi hastanelik olmuştu! Tokat’ta 1 günlük eğitim arası sona erdi

70 HASTADAN 40'I TABURCU OLDU

Tokat Valisi Abdullah Köklü, yatarak tedavi gören yaklaşık 70 hastadan 40’ının taburcu edildiğini açıklamıştı. Köklü, tedavisi süren yaklaşık 30 hastanın hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtmişti.

Şikayetlerin nedeninin belirlenmesi amacıyla alınan su numunelerinin Ankara’ya gönderildiğini hatırlatan Köklü, analiz sonuçlarının salı günü geç saatlerde veya çarşamba günü alınmasının beklendiğini ifade etmişti.

5 bin kişi hastanelik olmuştu! Tokat’ta 1 günlük eğitim arası sona erdi

Belediyeyle koordinasyon içerisinde çalışıldığını ve hafta sonu tüm su depolarının detaylı şekilde incelendiğini belirten Köklü, şöyle konuşmuştu:

Su kaynaklı olup olmadığını şu anda bilmiyoruz. Su kaynaklıdır demek doğru bir ifade olmaz. Sağlık Bakanlığının Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün analiz sonucu ilimize ulaştığı zaman daha sağlıklı bir neticeye ulaşacağız diye düşünüyorum.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Tokat Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSITokat

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala