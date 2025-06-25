Kaçak yapı yıkımında arbede: 1 yaralı, 2 gözaltı var
Hatay'ın İskenderun ilçesinde kaçak olduğu belirlenen bir yapının yıkımı sırasında olay çıktı. Gerginlik kısa sürede büyüdü. Zabıta ekipleri ile yıkıma karşı çıkan vatandaşlar arasında çıkan arbedede 1 kişi yaralanırken, 2 kişi gözaltına alındı.
Hatay'da İskenderun Belediyesi ekipleri, kaçak yapılarla mücadele kapsamında Meydan Mahallesi'nde tespit edilen bir yapının yıkımı için sabah saatlerinde bölgeye gitti. Yıkıma karşı çıkan vatandaşlar, zabıta ekiplerine tepki gösterdi. Kısa sürede büyüyen tartışma arbedeye dönüştü.
Yaşanan arbedede 1 kişi yaralanırken, 2 kişi gözaltına alındı. Olayın ardından polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, kaçak yapının yıkımı kontrollü bir şekilde gerçekleştirildi.
Gerginliğin yatışmasının ardından belediye ekipleri çalışmalarını tamamladı.