Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Kan donduran cinayeti itiraf ettiler! İstanbul'da öldürüp, Nevşehir'e gömmüşler

Kan donduran cinayeti itiraf ettiler! İstanbul'da öldürüp, Nevşehir'e gömmüşler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kan donduran cinayeti itiraf ettiler! İstanbul&#039;da öldürüp, Nevşehir&#039;e gömmüşler
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde nisan ayında toprağa gömülü bulunan cesedin, 30 yaşındaki Afganistan uyruklu S.Y.S.’ye ait olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerde, cinayetin İstanbul’da işlendiği ve cesedin daha sonra Nevşehir’e getirilerek gömüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü tutuklanırken, cinayeti işlediği belirlenen yabancı uyruklu şahsın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Nevşehir'de nisan ayında bir çoban tarafından battaniyeye sarılı halde toprağa gömülü bulunan cesedin kimliği ve cinayetin detayları ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Acıgöl ilçesine bağlı Topaç köyünde nisan ayında bulunan cesedin, 30 yaşındaki Afganistan uyruklu S.Y.S.’ya ait olduğu tespit edildi. Koyun otlatan çoban tarafından bulunan cesedin ayaklarının bir kısmının yabani hayvanlar tarafından parçalandığı ve ölümün yaklaşık bir, iki ay önce tabanca ile gerçekleştiği belirlendi.

Kan donduran cinayeti itiraf ettiler! İstanbul'da öldürüp, Nevşehir'e gömmüşler - 1. Resim

CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Acıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi), Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu cinayetin İstanbul’da işlendiği tespit edildi. Yapılan kamera incelemeleri ve istihbari çalışmalar sonucu olayın şüphelileri olarak yabancı uyruklu H.A., O.T., O.T., K.T. ve K.T. Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla gözaltına alındı. Şahısların yapılan sorgusunda cinayetin 30 Ocak tarihinde İstanbul’da işlendiğini itiraf etti.

Kan donduran cinayeti itiraf ettiler! İstanbul'da öldürüp, Nevşehir'e gömmüşler - 2. Resim

İSTANBUL'DA ÖLDÜRÜP, NEVŞEHİR'E GÖMMÜŞLER

Şüphelilerin ifadelerine göre, kimliği henüz belirlenemeyen yabancı uyruklu şahıs, S.Y.S. ile İstanbul’daki bir adreste tartışmaya başladı. Boksör olduğu ve yurt dışına gitmek istediği tespit edilen S.Y.S ile kimliği tespit edilemeyen yabancı uyruklu şahıs arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Şahıs, S.Y.S.’yi tartışma sırasında silahla vurarak öldürdü. Ceset daha sonra bir kamyonetle O.K. ve K.T. tarafından Nevşehir’e getirilerek Acıgöl ilçesine bağlı topaç köyü kırsalına gömüldü.

Kan donduran cinayeti itiraf ettiler! İstanbul'da öldürüp, Nevşehir'e gömmüşler - 3. Resim

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında şüphelilerden O.T. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, O.T., K.T., K.T. ve yabancı uyruklu H.A. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma ekipleri cinayete karıştığı değerlendirilen yabancı uyruklu şahsın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Pentagon'dan İran itirafı! "Nükleer programlarını en az 2 yıl geriye götürdük"Bursa'daki depremler İstanbul'u tetikler mi? Tahminleri tutan Şener Üşümezsoy'dan dikkat çeken analiz
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Engelli vatandaşın kahreden ölümü! Akülü sandalyeden kendini denize attı - 3. SayfaEngelli vatandaşın kahreden ölümü!Bilecik'te silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti - 3. SayfaBilecik'te silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti2043'e kadar ehliyetine el konulmuştu! Yine akıllanmadı - 3. Sayfa2043'e kadar ehliyetine el konulmuştu! Yine akıllanmadıKızını boğarak öldüren kadın için istenen ceza belli oldu! İfadesindeki detaylar korkunç - 3. SayfaKızını boğmuştu, istenen ceza belli olduİzmir Çeşme'de yangın! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor - 3. SayfaÇeşme'deki yangın büyüdü! Müdahale sürüyorSakarya'da 2 tır çarpıştı! Sıfır kilometre TOGG'lar kullanılamaz hale geldi - 3. SayfaSıfır kilometre TOGG'lar kullanılamaz hale geldi
Sonraki Haber Yükleniyor...