Kastamonu'da alarm! Yiyen hastaneye koştu, 30 kişi tedaviye alındı

Kastamonu’da ormandan topladıkları mantarları yiyenler, mide bulantısı, kusma, ishal ve baş dönmesi şikâyetleriyle hastaneye başvurdu. Mantardan zehirlendikleri belirlenen 30 kişi tedavi altına alındı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Kastamonu’da ormandan topladıkları mantarları evde pişirerek yedikten sonra rahatsızlananlar hastanelik oldu.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Diyarbakır'da 11 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

30 KİŞİ AYNI ŞİKAYETLERLE GİTTİ

Sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte vatandaşlar, ormanlık alandan mantar toplamaya başladı. Hafta içerisinde ormanlık alandan topladıkları mantarları evde pişirip yiyen 30 kişi, mide bulantısı, kusma, ishal, baş dönmesi gibi şikayetlerle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine müracaat etti.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Yedikleri mantardan zehirlendikleri belirlenen 30 kişi, tedavi altına alındı.

ÖNERİLEN HABERLER YAŞAM Gelen siparişten zehirlendi, adım adım iz sürüp merdiven altı işletmeyi ortaya çıkardı

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala