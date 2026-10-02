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Kastamonu'da alarm! Yiyen hastaneye koştu, 30 kişi tedaviye alındı

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Kastamonu'da alarm! Yiyen hastaneye koştu, 30 kişi tedaviye alındı
Başlık ResmiKastamonu'da alarm! Yiyen hastaneye koştu, 30 kişi tedaviye alındı

Kastamonu’da ormandan topladıkları mantarları yiyenler, mide bulantısı, kusma, ishal ve baş dönmesi şikâyetleriyle hastaneye başvurdu. Mantardan zehirlendikleri belirlenen 30 kişi tedavi altına alındı.

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Kastamonu’da ormandan topladıkları mantarları evde pişirerek yedikten sonra rahatsızlananlar hastanelik oldu.

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30 KİŞİ AYNI ŞİKAYETLERLE GİTTİ

Sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte vatandaşlar, ormanlık alandan mantar toplamaya başladı. Hafta içerisinde ormanlık alandan topladıkları mantarları evde pişirip yiyen 30 kişi, mide bulantısı, kusma, ishal, baş dönmesi gibi şikayetlerle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine müracaat etti.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Yedikleri mantardan zehirlendikleri belirlenen 30 kişi, tedavi altına alındı.

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Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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