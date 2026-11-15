14 yıllık faili meçhul Mehmet Şahinoğlu dosyasında düğümü üst çene kemiği çözdü. Yanmış insan kalıntıları arasındaki üst çene kemiği parçasının Mehmet Şahinoğlu'na ait olduğu tespit edildi. Soruşturmada gözaltına alınan 11 kişiden 5'i tutuklandı.

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Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, geçtiğimiz günlerde 76 dosyada 83 cinayetin faili meçhul olmaktan çıkarıldığını açıklamıştı. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı’nın ele aldığı bir dosyanın detayları tüyler ürpertti. Bursa'da 2012 yılında kaybolan Mehmet Şahinoğlu ve eski eşi Saime Sivri'ye ilişkin dosya 14 yılın ardından aydınlığa kavuştu. İşte olayın detayları…

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ÜST ÇENE KEMİĞİ DÜĞÜMÜ ÇÖZDÜ

Ekipler 2015 yılında Kestel ilçesi Ümitalan mevkiinde bulunan yanmış insan kalıntılarını yeniden inceledi. Yapılan değerlendirmelerde kalıntılar arasında bulunan üst çene kemiği parçasının Mehmet Şahinoğlu'nun geçmişteki tedavi kayıtlarıyla uyumlu olduğu tespit edildi.

Katillerin hiç hesaba katmadığı delil! 14 yıllık faili meçhulde kördüğümü çene kemiği çözdü

ÖNCE EVLENDİ SONRA BOŞANDI

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre; Bursa'da Mehmet Salih A. ile dini nikahlı olan Saime Sivri, tartışıp evden ayrılarak Osmaniye'ye gitti. Burada Mehmet Şahinoğlu ile tanışan Sivri, daha sonra Şahinoğlu ile resmi nikahla evlendi. Saime Sivri'nin birlikteliğinden haberdar olan Mehmet Salih A.'nın, akrabası aracılığıyla Osmaniye'deki adresini öğrendi ve Şubat 2012'de buraya gitti.

Mehmet Şahinoğlu ile görüşen Mehmet Salih A.'nın, Saime Sivri'nin kendisinin dini nikahlı eşi olduğunu anlatmasının ardından çift boşandı.

Katillerin hiç hesaba katmadığı delil! 14 yıllık faili meçhulde kördüğümü çene kemiği çözdü

EVE DÖNDÜ SIRRA KADEM BASTI

Mehmet Salih A. ile birlikte Bursa'ya dönen Saime Sivri'den 26 Şubat 2012 tarihinden itibaren bir daha haber alınamadı.

İNTİKAM İÇİN KANDIRDI

Soruşturma dosyasındaki iddialara göre Mehmet Salih A., Saime Sivri'nin kendisini terk etmesinden Mehmet Şahinoğlu'nu sorumlu tuttu. Plan yapan Mehmet Salih A., S.D. isimli kadın ile evlenme vaadiyle Şahinoğlu'nu kandırarak İstanbul'a getirdi. 18 Ekim 2012 tarihinde İstanbul'a gelen Şahinoğlu'ndan da bir daha haber alınamadı.

Katillerin hiç hesaba katmadığı delil! 14 yıllık faili meçhulde kördüğümü çene kemiği çözdü

YAKARAK YOK ETMEK İSTEDİLER

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre Mehmet Şahinoğlu'nun İstanbul'dan Bursa'nın Gemlik ilçesine götürüldüğü ve burada öldürülerek gömüldüğü öne sürüldü. Dosyaya giren tanık beyanlarında, cesedin daha sonra bulunduğu yerden çıkarılarak Kestel ilçesindeki Ümitalan mevkiine götürüldüğü ve burada yakılarak tamamen yok edilmek istendiği iddia edildi.

DİŞ TEDAVİSİ KAYITLARI İNCELENDİ

2015 yılında Ümitalan mevkiinde bulunan yanmış insan kalıntıları üzerinde yapılan incelemede, kalıntıların ağır derecede yanmış olması nedeniyle o dönemde kimlik tespitine yönelik çalışmalarda kesin sonuca ulaşılamadı.

Soruşturmanın yeniden ele alınmasıyla birlikte, bölgede bulunan insan kalıntılarına ilişkin adli tıp raporları ve diş tedavisi kayıtları tekrar incelendi. Üst çene kemiği parçasındaki diş yapısının Mehmet Şahinoğlu'nun 2011 yılında yaptırdığı diş tedavisine ilişkin kayıtlarla uyumlu olduğu belirlendi. Bu tespitler, 14 yıldır aydınlatılamayan dosyada önemli bir delil olarak değerlendirilirken HTS ve baz istasyonu kayıtları, fiziki takip çalışmaları ve tanık beyanları da yeniden ele alındı.

Katillerin hiç hesaba katmadığı delil! 14 yıllık faili meçhulde kördüğümü çene kemiği çözdü

Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanıklar hakkında verilen beraat kararları istinaf incelemesinde de onandı. Dosyanın taşındığı Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 4 Şubat 2025 tarihinde beraat kararlarını bozdu.

Yargıtay'ın bozma kararında, verilen ifadelerin ve Kestel'de bulunan üst çene kemiği parçasının Mehmet Şahinoğlu'nun diş kayıtlarıyla uyumlu olmasının yeterince değerlendirilmediğine dikkat çekildi. Ayrıca HTS ve baz istasyonu kayıtlarının bilirkişiler tarafından ayrıntılı şekilde incelenmesi, diğer soruşturmaların araştırılması ve cesetlerin çıkarıldığı iddia edilen bölgelerde yeniden inceleme yapılması istendi.

Katillerin hiç hesaba katmadığı delil! 14 yıllık faili meçhulde kördüğümü çene kemiği çözdü

KİMLİĞİ ELİRLENEMEYEN İNSAN KEMİKLERİ

Mehmet Şahinoğlu'nun yanı sıra 26 Şubat 2012'den bu yana kendisinden haber alınamayan Saime Sivri'nin akıbeti de soruşturma kapsamında yeniden araştırılmaya başlandı. Yeni tanık beyanları doğrultusunda Sivri'nin cesedinin de Ümitalan mevkiinde bulunabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Bölgede gerçekleştirilen yeni incelemelerde kimliği henüz belirlenemeyen insan kemiklerine ulaşıldı. Bulunan kemik parçaları, kimlik tespiti ve olayla bağlantısının araştırılması amacıyla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilere yönelik operasyonda aralarında dosyanın baş şüphelisi olarak değerlendirilen Mehmet Salih A., eşi Saadet A., oğlu Fatih A. ve Faruk A.'nın da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Şüpheliden Mehmet Salih A., eşi Saadet A., oğlu Fatih A. ve Faruk A. ile S.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi. C.A., S.İ., R.A., M.A., F.A., ve E.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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