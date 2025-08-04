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Kavurucu sıcakta kat kat giyinip trafiğe çıktı! Polise yakalandı: Üstünden çıkanlar herkesi şaşırttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Adana, Sıcak Hava, Mont, Tabanca, Silahlı Saldırı, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'nın bunaltıcı sıcağında montla trafiğe çıkan şüpheli yakalandı. Çift kat giyinen M.K.'nin üzerinden ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi çıktı. Bunalıma girdiği, silahlı bir eylem hazırlığı içinde olduğu iddia edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana merkez Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'nde meydana gelen olayda; İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, devriye sırasında bunaltıcı sıcağa rağmen mont ve eldivenle dolaşan motosikletli kişilerden şüphelendi. Plakasız motosikletteki kişiler, durdurulmak istenmesine rağmen kaçmaya çalıştı. Yaklaşık 2 kilometrelik takipten sonra motosiklet durduruldu. Şüpheliler, Ü. K. ve M. K., gözaltına alındı.

Kavurucu sıcakta kat kat giyinip trafiğe çıktı! Polise yakalandı: Üstünden çıkanlar herkesi şaşırttı - 1. Resim

RUHSATSIZ TABANCA, 8 MERMİ

Şüphelilerin üzerindeki kıyafetleri inceleyen ekipler, M. K.'nin çift kat kıyafet giydiğini, belinde ise ruhsatsız bir tabanca ve 8 mermi taşıdığını tespit etti.

Gözaltına alınan M.K.'nin, kız arkadaşının ailesi tarafından ilişkilerine izin verilmemesi ve kız arkadaşına yönelik baskılardan dolayı bunalıma girdiği, silahlı bir eylem hazırlığı içinde olduğu iddia edildi.

Kavurucu sıcakta kat kat giyinip trafiğe çıktı! Polise yakalandı: Üstünden çıkanlar herkesi şaşırttı - 2. Resim

"DUYGUSAL ÇÖKÜNTÜ YAŞIYORUM"

Emniyetteki ifadesinde "Duygusal bir çöküntü yaşıyordum, kendimi korumak için silah taşıyordum" diyen M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Motosikleti kullanan arkadaşı Ü. K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca plakasız motosiklet kullanmaktan dolayı sürücüye 15 bin 709 TL idari para cezası kesildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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