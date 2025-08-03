Adana'da FETÖ'ye darbe! 13'er yıl cezası olan 2 kişi tutuklandı
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Türkiye'nin terörle mücadelesi devam ediyor. Adana'da "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 13 yıl 4'er ay hapis cezası alan 2 FETÖ hükümlüsü ihraç uzman çavuş yakalandı.
Türkiye'nin terörle mücadelesi tüm karalılığıyla sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
MESLEKTEN İHRAÇ EDİLMİŞLERDİ
Kars'ta jandarma uzman çavuş olarak görev yaparken darbe girişimi sırasında kışladan çıkan ve daha sonra sabah geri kışlaya dönen 2 ihraç uzman çavuşun 3 gün önce ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezaları onandı.
Bu kapsamda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.G. (36) ve O.S. (33), merkez Seyhan ve Sarıçam ilçelerinde ikamet ettikleri adreslerde yakalandı. Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Batıkan Altaş