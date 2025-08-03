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Adana'da FETÖ'ye darbe! 13'er yıl cezası olan 2 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye'nin terörle mücadelesi devam ediyor. Adana'da "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 13 yıl 4'er ay hapis cezası alan 2 FETÖ hükümlüsü ihraç uzman çavuş yakalandı.

Türkiye'nin terörle mücadelesi tüm karalılığıyla sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Adana'da FETÖ'ye darbe! 13'er yıl cezası olan 2 kişi tutuklandı - 1. Resim

MESLEKTEN İHRAÇ EDİLMİŞLERDİ

Kars'ta jandarma uzman çavuş olarak görev yaparken darbe girişimi sırasında kışladan çıkan ve daha sonra sabah geri kışlaya dönen 2 ihraç uzman çavuşun 3 gün önce ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezaları onandı.

Bu kapsamda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.G. (36) ve O.S. (33), merkez Seyhan ve Sarıçam ilçelerinde ikamet ettikleri adreslerde yakalandı. Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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