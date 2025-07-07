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Kayseri'de dehşet! Üvey kızını vurduktan sonra intihar etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kayseri, Kocasinan, Cinayet, İntihar, Silah, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 76 yaşındaki adam, bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladığı 15 yaşındaki üvey kızını silahla ağır yaraladıktan sonra intihar etti.

Kayseri Kocasinan'a bağlı Kayabaşı Mahallesi 118 Sokak'ta meydana gelen olayda; A.D. (76) ile üvey kızı Y.K. (15) arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.D., silahla üvey kızını ağır yaralayarak, kendi başına ateş etti.

Kayseri'de dehşet! Üvey kızını vurduktan sonra intihar etti - 1. Resim

BABA HAYATINI KAYBETTİ, ÜVEY KIZI HASTANEYE KALDIRILDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede baba A.D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Y.K. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'de dehşet! Üvey kızını vurduktan sonra intihar etti - 2. Resim

A.D.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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