Kedi 'Raşo'dan büyük faciayı önleyen hamle! Tek hareketle hayat kurtardı
Avcılar'da bir evde çıkan yangında Raşo isimli kedi, bağrışları ile duşta olan sahibini uyardı. Duştan fırlayarak kedisini kucaklayan ev sahibi Ferdi Kaçmaz, yanmaktan kurtuldu.
İstanbul'un Avcılar ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangın, paniğe neden oldu.
Ev sahibi Ferdi Kaçmaz, banyoda duş alırken prizden çıkan alevler kısa sürede evi sardı. Bu esnada evin kedisi Raşo, çıkardığı seslerle sahibini uyardı.
DUMANLAR ARASINDA BANYODAN ÇIKTI
Dumanların arasında banyodan çıkan Kaçmaz, hem kedisini alevlerin arasından kurtardı hem de bina sakinlerini uyararak itfaiyeye haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, yangını diğer dairelere sıçramadan söndürdü.
"EVİN İÇERİSİ KOMPLE GİTTİ"
Yangında daire kullanılamaz hale gelirken, ev sahibi ise kedisi sayesinde hayatta kaldı.
Yaşananları anlatan Ferdi Kaçmaz, şu ifadeleri kullandı:
"Evde duştaydım. Kedim içerideydi. Birden acı bir şekilde bağırmaya başladı. Birden fırladım. Koltuğun üzerinde yangın olduğunu gördüm. Koltuğu ters çevirdim yayılmasın diye. Kediyi alıp binadakileri çıkarmaya başladım. Evin içerisi komple gitti ama Alllah'a şükürler olsun biz iyiyiz."