Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Kayıp olarak aranıyordu! Bodrum katında çürümüş cesedi bulundu

Kayıp olarak aranıyordu! Bodrum katında çürümüş cesedi bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir’de apartmanın bodrum katında kadın cesedi bulundu. Çürümek üzere olan kadının, aynı apartmanın 7. katında oturduğu öğrenilirken şahsın yukarıdan düşmüş olabileceği değerlendiriliyor.

İzmir'in Konak ilçesinde dün saat 19.00 sıralarında bir apartmanın bodrum katında kadın cesedi olduğu ihbar edildi.

ÇÜRÜMEK ÜZEREYKEN BULUNDU

Sev edilen ekipler, tutamaç kısmına belinden sarkmış vaziyette bulunan cesedin bir kadına ait olduğunu belirledi. Yapılan incelemede kadının 5-6 gün önce hayatını kaybettiği ve çürüme nedeniyle sırt bölgesinde doku dökülmeleri olduğu tespit edildi.

Kayıp olarak aranıyordu! Bodrum katında çürümüş cesedi bulundu - 1. Resim

7. KATTAN DÜŞTÜĞÜ BELİRLENDİ

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, cesedin aynı apartmanın 7'nci katında yaşayan ve 24 Ağustos’tan bu yana kayıp olarak aranan Aslı Aygan’a ait olduğu belirlendi. Evde yapılan incelemede balkon kapısının açık olduğu, Aygan’ın 7'nci kattan zemindeki bodrum eklentisinin çatısına çarptığı ve buradan bodrum zeminine düştüğü tespit edildi.

Aslı Aygan'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı neden çalışmıyor, kapandı mı?30 Ağustos Ankara konserleri: 30 Ağustos Ankara'da kimin konseri var? Ceza, Can Bonomo, Zeynep Bastık...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Feci kazada yeni görüntüler ortaya çıktı! Şoförün çağrısına yetişmeye çalıştılar, kazadan kurtulamadılar - 3. SayfaFeci kazada yeni görüntüler ortaya çıktı! Şoförün çağrısına yetişmeye çalıştılar, kazadan kurtulamadılarKafede silahla başından vurulmuştu! Kulüp başkanını öldüren zanlı yakalandı - 3. SayfaTürkiye'nin konuştuğu cinayette yeni gelişmeAlkollü yakalandı! Ehliyetine el konulunca söylediklerine inanamayacaksınız - 3. SayfaAlkollü kadının söyledikleri polisleri şoke ettiAksaray'da damat dehşeti! Kayınpederini tüfekle vurdu - 3. SayfaEşini almaya gelen kayınpederini vurduTekirdağ'da feci kaza! 16 yaşındaki Nisa canından oldu... - 3. SayfaTekirdağ'da feci kaza! 16 yaşındaki Nisa canından oldu...Antalya'da korkunç kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı - 3. SayfaAntalya'da korkunç kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı
Sonraki Haber Yükleniyor...