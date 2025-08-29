Kayıp olarak aranıyordu! Bodrum katında çürümüş cesedi bulundu

İzmir'in Konak ilçesinde dün saat 19.00 sıralarında bir apartmanın bodrum katında kadın cesedi olduğu ihbar edildi.

ÇÜRÜMEK ÜZEREYKEN BULUNDU

Sev edilen ekipler, tutamaç kısmına belinden sarkmış vaziyette bulunan cesedin bir kadına ait olduğunu belirledi. Yapılan incelemede kadının 5-6 gün önce hayatını kaybettiği ve çürüme nedeniyle sırt bölgesinde doku dökülmeleri olduğu tespit edildi.

7. KATTAN DÜŞTÜĞÜ BELİRLENDİ

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, cesedin aynı apartmanın 7'nci katında yaşayan ve 24 Ağustos’tan bu yana kayıp olarak aranan Aslı Aygan’a ait olduğu belirlendi. Evde yapılan incelemede balkon kapısının açık olduğu, Aygan’ın 7'nci kattan zemindeki bodrum eklentisinin çatısına çarptığı ve buradan bodrum zeminine düştüğü tespit edildi.

Aslı Aygan'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.