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Kırkpınar'ın tanınan isminden acı haber! Aracında ölü bulundu

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Kırkpınar'ın tanınan isminden acı haber! Aracında ölü bulundu
Başlık ResmiKırkpınar'ın tanınan isminden acı haber! Aracında ölü bulundu

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin tanınmış başpehlivanlarından Kadir Birlik, 69 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Birlik, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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Dün evinden ayrılarak kendisine ait bahçeye giden Kadir Birlik'ten bir süre haber alamayan yakınları, kendisini aramaya başladı.

Kırkpınar'ın tanınan isminden acı haber! Aracında ölü bulundu
Başlık ResmiKırkpınar'ın tanınan isminden acı haber! Aracında ölü bulundu

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Bahçeye giden akrabaları, Birlik'i aracında hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Birlik, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kırkpınar'ın tanınan isminden acı haber! Aracında ölü bulundu
Başlık ResmiKırkpınar'ın tanınan isminden acı haber! Aracında ölü bulundu

DEFNEDİLDİ

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin tanınmış başpehlivanlarından Kadir Birlik, öğle namazını müteakip Karamürsel Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Pazarköy Aile Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

Kırkpınar'ın tanınan isminden acı haber! Aracında ölü bulundu
Başlık ResmiKırkpınar'ın tanınan isminden acı haber! Aracında ölü bulundu

CENAZEYE SEVENLERİ KATILDI

Birlik'in cenaze törenine Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, Kocaeli genelinden güreşçiler, siyasi parti temsilcileri, ailesi ve çok sayıda seveni katıldı.

Kırkpınar'ın tanınan isminden acı haber! Aracında ölü bulundu
Başlık ResmiKırkpınar'ın tanınan isminden acı haber! Aracında ölü bulundu
Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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