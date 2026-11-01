Kırkpınar'ın tanınan isminden acı haber! Aracında ölü bulundu
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin tanınmış başpehlivanlarından Kadir Birlik, 69 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Birlik, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Dün evinden ayrılarak kendisine ait bahçeye giden Kadir Birlik'ten bir süre haber alamayan yakınları, kendisini aramaya başladı.
KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Bahçeye giden akrabaları, Birlik'i aracında hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Birlik, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
DEFNEDİLDİ
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin tanınmış başpehlivanlarından Kadir Birlik, öğle namazını müteakip Karamürsel Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Pazarköy Aile Kabristanlığı'nda toprağa verildi.
CENAZEYE SEVENLERİ KATILDI
Birlik'in cenaze törenine Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, Kocaeli genelinden güreşçiler, siyasi parti temsilcileri, ailesi ve çok sayıda seveni katıldı.