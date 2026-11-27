İzmir'de Eyüp Durnagöl ile oğlunun ormanlık alanda cesetlerinin bulunmasıyla ilgili soruşturmada öldürülen adamın karısı, bebeklerinin bakıcısı ve onun sevgilisi tutuklandı. Acılı aile üyeleri ise Durnagöl'ün ikinci evliliği olduğunu, karısının banka hesabındaki yüklü miktardaki para ve kasadaki tapular için cinayeti planlandığını öne sürdü.

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İzmir'in Karaburun ilçesi Eski Mordoğan Mahallesi, birkaç gün önce gece saatlerinde yaşanan silahlı saldırıyla sarsıldı. Ormanlık alanda silah seslerini duyan vatandaşlar durumu jandarmaya ihbar etti.

BABA OĞUL ORMANDA ÖLÜ BULUNDU

Olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırıya uğrayan baba Eyüp Durnagöl (43) ile oğlu Yunus Durnagöl (14) silahla öldürülmüş olarak bulundu. Baba ve oğlunun cenazeleri savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatılırken cinayetlere ilişkin kan donduran detaylar ortaya çıktı.

MİRAS İÇİN PLAN YAPMIŞLAR

Sabah'ın haberine göre Durnagöl'ün ikinci eşi Emel Durnagöl (29), bebeklerinin bakıcısı Nazlı Kurşun (20) ile bakıcının erkek arkadaşı Hüseyin Kar tutuklandı. Durnagöl'ün ikinci evliliğinden 1.5 aylık bebeklerinin olduğu öğrenildi. Emel Durnagöl'ün bebek bakıcısı ve onun sevgilisi ile birlikte kocasının mirasına konabilmek için bu planı yaptığı iddia edildi.

Kocasını ve üvey oğlunu canice öldürttü! Bankadaki yüklü miktar para, kasadaki tapular...

BAKICI İTİRAF ETTİ

Bakıcı Kurşun'un ifadesinde cinayeti kendisinin işlediğini itiraf ettiği, olaydan sonra sevgilisi Hüseyin Kar'ın tüfeği parçalayarak çöpe attığını söylediği öğrenildi.

BARIŞMAK İÇİN 2 MİLYONA YAKIN PARA İSTEMİŞ

Öte yandan Durnagöl'ün ağabeyi Hüseyin Durnagöl, kardeşi ve Emel'in 3.5 yıllık evli olduklarını belirterek, "Emel ilçede bir emlakçıda çalışıyordu. Orada tanışıp evlendiler. Para düşkünü bir kadındı. Geçen yıl kavga ettiler, barışmak için 650 bin liralık takı ve 1 milyon lira nakit para istedi." ifadelerini kullandı.

"HESAPTAKİ PARAYI VE KASADAKİ TAPULARI GÖRMÜŞ OLMALI"

Çiftin 1 sene kadar ayrı kaldığını söyleyen ağabey, dikkat çeken iddialarını şöyle sürdürdü: "Eyüp'ün kahvehanelerini şikayet edip kapattırdı. Uzaklaştırma aldırdı. 3.5 senelik evliliği hep sorunlu geçti. Kardeşim onu çok sevdi, karşı çıkmamıza rağmen evlendi. Resmen cinayet geliyorum dedi. Kardeşimin banka hesabında yüklü miktarda parası vardı. Bence Emel o parayı gördü ve bu cinayeti planladı. Eyüp'ün kasasında duran tapuları da fark etti. Bu malları ve paraları ele geçirmek için bunu yaptılar" dedi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR ARVAS Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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