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Kurdun kaptığı koyun ölü taklidi yaparak kurtuldu! O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Diyarbakır, Çınar, Kurt, Koyun, Hayvan, Haber, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde ağıldaki sürüye dalan kurdun, almak istediği koyunla mücadelesi güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kurt, kaptığı koyunu duvarın üstünden çıkartamadı. Bu sırada ölü taklidi yapan koyun, kurdun saldırısından kurtuldu.

Diyarbakır Çınar'a bağlı Özyar Mahallesi’nde bir ağıldaki sürüye kurt daldı. Kurt, sürüden gözüne kestirdiği koyunu kaptıktan sonra duvarın üstünden çıkartmaya çalıştı.

Kurt, koyunu duvardan çıkartmayı başaramadı. Bu sırada ölü taklidi yaparak kurtulan koyun, daha sonra tekrar sürünün yanına döndü.

Kurdun kaptığı koyun ölü taklidi yaparak kurtuldu! O anlar kamerada - 1. Resim

Kurt ile koyunun mücadelesi sürü tarafından pür dikkat izlenirken, o anlar çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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