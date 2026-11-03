Laboratuvarda siyanür paniği! 2 kişiyle başladı, 8 kişiye ulaştı
Mersin'de Ticaret Bakanlığı binasındaki laboratuvarda ortaya çıkan "siyanür zehirlenmesi" şüphesi üzerine bölgeye UMKE, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Toz halindeki maddeyle temas eden 2 personel ile tahliye sırasında çapraz bulaş nedeniyle temas ettiği belirlenen 6 kişi olmak üzere toplam 8 kişi olaydan etkilendi.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde liman karşısında Ticaret Bakanlığına ait bir binanın laboratuvarında yaşanan kimyasal temas paniğe neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, laboratuvarda çalışma yapan 2 personelin toz halindeki bir maddeyle temas etmesinin ardından siyanür zehirlenmesi şüphesi üzerine Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.
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TAHLİYE SIRASINDA 6 KİŞİ DAHA ETKİLENDİ
İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Müdahale ve tahliye çalışmaları sırasında, ilk temas yaşayan 2 personel dışında 6 kişinin daha çapraz bulaş nedeniyle maddeyle temas ettiği tespit edildi.
Olayın ardından bölgeye 1 UMKE ekibi ve acil yardım ambulansları yönlendirildi. AFAD ekiplerinin değerlendirmesi sonrasında sağlık ekiplerinin etkilenen kişilerle temas kuracağı bildirildi.
Laboratuvardaki olaydan toplam 8 kişinin etkilendiği belirtilirken, gelişmelerin takip edildiği öğrenildi.