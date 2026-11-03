İzmir'in Konak ilçesindeki bir lisede, okul bahçesinde bulunan palmiye ağacının öğrenciler tarafından ateşe verildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Alevlerin önünde gülerek poz veren ve alkış tutan öğrencilerin görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekerken, 2 öğrenci gözaltına alındı.

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İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde bir grup öğrencinin, okul bahçesindeki palmiye ağacını ateşe verdiği öne sürüldü.

İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen öğrenciler, okul bahçesinde bulunan palmiye ağacını ateşe verdi. Alevlerin kısa sürede ağacı sarmasının ardından bazı öğrenciler, yanan ağacın karşısına geçerek gülmeye ve cep telefonlarıyla görüntü çekmeye başladı.

Lisede pes dedirten görüntüler! Ağacı yakıp kahkahalarla izlediler

ALEVLERİN ÖNÜNDE ALKIŞ TUTUP POZ VERDİLER

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, öğrencilerin yanan ağacı izlerken kahkahalar attığı ve alkış tuttuğu görüldü. Görüntülerde bazı öğrencilerin "Palmiye yaktılar" ve "Profesyonel yaktı" ifadelerini kullandığı duyuldu.

Yangının oluşturduğu tehlikeye aldırış etmeyen öğrencilerin, alevlerin önünde hatıra fotoğrafı çektirmesi de dikkat çekti.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Olay anına ait görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından öğrencilerin davranışları büyük tepki çekti. Okul bahçesindeki ağacın ateşe verilmesi ve olayın eğlenceye dönüştürülmesi, sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerine neden oldu.

2 ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçem ekipler, eylemi gerçekleştirdikleri iddiasıyla 2 öğrenciyi gözaltına aldı.

Öte yandan ağacı ateşe verdikleri tespit edilen 2 öğrenci hakkında okul idaresi disiplin soruşturması başlattı.

Soruşturma kapsamında öğrencilerin ailelerinin de okula çağrıldığı belirtildi.

| Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı

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