Mersin'de market çalışanını silahla yaraladıktan sonra kaçan zanlının saklandığı adrese operasyon düzenlendi. Polisin teslim ol çağrısına ateşle karşılık veren şüpheliyle ekipler arasında çatışma çıktı. Kaçamayacağını anlayan zanlı ola yerinde intihar etti.

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İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Kasım'da Sarıcalar Mahallesi'ndeki bir markette yaşanan silahlı yaralama olayının ardından çalışma başlattı.

MARKET ÇALIŞANINI VURUP KAÇMIŞTI

Para istediği market çalışanı S.G.E'yi tabancayla ayağından yaralayan maskeli şüpheli, olay yerinden kaçtı. Yürütülen araştırma sonucunda kimliği C.T. olarak belirlenen zanlının, Atakent Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı tespit edildi.

POLİSE ATEŞ AÇTI

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, C.T'ye teslim olması yönünde çağrıda bulundu. Çağrıya uymayan zanlı, polis ekiplerine silahla ateş açtı. Bir süre ekiplerle çatışan C.T, daha sonra silahla intihar etti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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