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Metro istasyonunda böyle sızdı: Ben neredeyim, bırakın yatayım! O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Metro istasyonunda böyle sızdı: Ben neredeyim, bırakın yatayım! O anlar kamerada
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da alkollü bir vatandaş, metro alt geçidinde uyudu. Güvenliğin uyarılarına rağmen kalkmayan şahıs, "Ben neredeyim, bırakın yatayım" derken, polis çağrılacağı söylenince ise "Aman çağır be" karşılığını verdi. O anlar anbean kameraya yansıdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Şehreküstü Mahallesi'nde metro alt geçidinde uyuyan alkollü vatandaş, güvenlik görevlisinin tüm uyarılarına rağmen yerinden kalkmak istemedi.

Metro istasyonunda böyle sızdı: Ben neredeyim, bırakın yatayım! O anlar kamerada - 1. Resim

"BIRAKIN YATAYIM"

Görevli personel, şahsı kaldırmak için uzun süre uğraş verdi. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken şahıs, "Ben neredeyim, bırakın yatayım" dedi. Bölgeden geçen vatandaşlar, şaşkın bakışlarla durumu izledi.

Metro istasyonunda böyle sızdı: Ben neredeyim, bırakın yatayım! O anlar kamerada - 2. Resim

"AMAN ÇAĞIR BE"

Uyarılara rağmen direnen şahıs, güvenliğin "Polis çağıracağım" demesi üzerine "Aman çağır be!" şeklinde karşılık verdi. O anlar kameraya yansırken, şahıs bir süre sonra güvenlik görevlilerince uzaklaştırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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