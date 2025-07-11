Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Mezbahadan kaçtı, ortalığı birbirine kattı! Otogarda 4 uyuşturucu iğneyle yakalandı

Mezbahadan kaçtı, ortalığı birbirine kattı! Otogarda 4 uyuşturucu iğneyle yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Salihli, Manisa, Otogar, Veteriner, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Manisa'nın Salihli ilçesinde kesim için getirildiği mezbahadan kaçan inek, ortalığı birbirine kattı. Otogarda 2 motosiklet ve bir resmi araca zarar veren inek, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından otogarda 4 uyuşturucu iğneyle yakalandı.

Manisa Salihli ilginç görüntülere sahne oldu. Kesim için mezbahaya götürülen bir inek, sahibinin elinden kaçtıve otogara kadar yakalanamadı.

Mezbahadan kaçtı, ortalığı birbirine kattı! Otogarda 4 uyuşturucu iğneyle yakalandı - 1. Resim

2 MOTOSİKLET, BİR RESMİ ARACA ZARAR VERDİ

Salihli Otogarı'nda 2 motosiklet ve bir resmi araç zarar görürken; mezbahadan kaçan inek, Salihli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu iğneyle sakinleştirilmeye çalışıldı.

Mezbahadan kaçtı, ortalığı birbirine kattı! Otogarda 4 uyuşturucu iğneyle yakalandı - 2. Resim

BELEDİYE VETERİNER EKİPLERİ İĞNEYLE YAKALADI

Veterinerler tarafından 4 uyuşturucu iğne ile yakalanan inek, daha sonra kamyona alınarak mezbahaya götürüldü.

Mezbahadan kaçtı, ortalığı birbirine kattı! Otogarda 4 uyuşturucu iğneyle yakalandı - 3. Resim

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

LGS tercihleri genel yüzdelik dilime göre mi yapılacak? Tercih süreci 14 Temmuz'da başlıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Marmaris’te şüpheli ölüm: Araçta fenalaşan avukat hayatını kaybetti - 3. SayfaMarmaris’te şüpheli ölüm: Araçta fenalaşan avukat hayatını kaybettiEv değil sanki cephanelik! Bahçeden toprağa gömülü halde çok sayıda silah çıktı - 3. SayfaEv değil sanki cephanelik!Patpat kontrolden çıktı, sürücüsü ağır yaralandı - 3. SayfaPatpat kontrolden çıktı, sürücüsü ağır yaralandıBiri asker 3 şehidin failiydi! Mersin'de yakalandı - 3. Sayfa3 şehidin faili 27 yıl sonra yakalandıIsparta'da feci kaza! Görüntüler korkunç: Ölü ve yaralılar var - 3. SayfaGörüntüler korkunç: Ölü ve yaralılar var"Hamuş" Almanya'da yakalandı! 'Casperlar'a operasyon: 70 kişi gözaltında - 3. Sayfa"Hamuş" Almanya'da yakalandı!
Sonraki Haber Yükleniyor...