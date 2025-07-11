Mezbahadan kaçtı, ortalığı birbirine kattı! Otogarda 4 uyuşturucu iğneyle yakalandı
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Manisa'nın Salihli ilçesinde kesim için getirildiği mezbahadan kaçan inek, ortalığı birbirine kattı. Otogarda 2 motosiklet ve bir resmi araca zarar veren inek, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından otogarda 4 uyuşturucu iğneyle yakalandı.
Manisa Salihli ilginç görüntülere sahne oldu. Kesim için mezbahaya götürülen bir inek, sahibinin elinden kaçtıve otogara kadar yakalanamadı.
2 MOTOSİKLET, BİR RESMİ ARACA ZARAR VERDİ
Salihli Otogarı'nda 2 motosiklet ve bir resmi araç zarar görürken; mezbahadan kaçan inek, Salihli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu iğneyle sakinleştirilmeye çalışıldı.
BELEDİYE VETERİNER EKİPLERİ İĞNEYLE YAKALADI
Veterinerler tarafından 4 uyuşturucu iğne ile yakalanan inek, daha sonra kamyona alınarak mezbahaya götürüldü.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gökhan Karataş