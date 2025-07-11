Mezbahadan kaçtı, ortalığı birbirine kattı! Otogarda 4 uyuşturucu iğneyle yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde kesim için getirildiği mezbahadan kaçan inek, ortalığı birbirine kattı. Otogarda 2 motosiklet ve bir resmi araca zarar veren inek, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından otogarda 4 uyuşturucu iğneyle yakalandı.

Manisa Salihli ilginç görüntülere sahne oldu. Kesim için mezbahaya götürülen bir inek, sahibinin elinden kaçtıve otogara kadar yakalanamadı.

2 MOTOSİKLET, BİR RESMİ ARACA ZARAR VERDİ

Salihli Otogarı'nda 2 motosiklet ve bir resmi araç zarar görürken; mezbahadan kaçan inek, Salihli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu iğneyle sakinleştirilmeye çalışıldı.

BELEDİYE VETERİNER EKİPLERİ İĞNEYLE YAKALADI

Veterinerler tarafından 4 uyuşturucu iğne ile yakalanan inek, daha sonra kamyona alınarak mezbahaya götürüldü.