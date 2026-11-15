Muğla'da korkunç kaza: Yanan araçta feci şekilde can verdiler

Muğla'nın Fethiye ilçesinde elektrik direğine çarpan ve alev alan otomobildeki biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 19 yaşındaki Muharrem Can Yalçın idaresinde bulunan otomobil, Fethiye-Muğla kara yolu Karagedik mevkisinde yoldan çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen direğin altında kalan otomobil, kısa sürede alev aldı.

SÜRÜCÜ VE 1 ÇOCUK CAN VERDİ

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araçtaki sürücü ile Emrecan Bilecen’in (13) hayatını kaybettiği belirlendi.

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Kazada yaralanan, aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi ise sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, incelemelerin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | Fethiye Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSIFethiye

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