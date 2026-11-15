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Muğla'da korkunç kaza: Yanan araçta feci şekilde can verdiler

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Muğla'da korkunç kaza: Yanan araçta feci şekilde can verdiler
Başlık ResmiMuğla'da korkunç kaza: Yanan araçta feci şekilde can verdiler

Muğla'nın Fethiye ilçesinde elektrik direğine çarpan ve alev alan otomobildeki biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 19 yaşındaki Muharrem Can Yalçın idaresinde bulunan otomobil, Fethiye-Muğla kara yolu Karagedik mevkisinde yoldan çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen direğin altında kalan otomobil, kısa sürede alev aldı.

SÜRÜCÜ VE 1 ÇOCUK CAN VERDİ

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araçtaki sürücü ile Emrecan Bilecen’in (13) hayatını kaybettiği belirlendi.

Muğla'da korkunç kaza: Yanan araçta feci şekilde can verdiler
Başlık ResmiMuğla'da korkunç kaza: Yanan araçta feci şekilde can verdiler

Kazada yaralanan, aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi ise sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, incelemelerin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | Fethiye
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