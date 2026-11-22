Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sabah namazı için tarihi Orhan Camii'ne gelen bir vatandaş, park yeri nedeniyle tartıştığı kişinin saldırısına uğradı. Vatandaşın boğazına sarılarak tehditler savuran, cami imamına da hakaret eden şüpheli gözaltına alındı.

Özetle Kaydet a- | +A

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan tarihi Orhan Camii'ne sabah namazı kılmak için giden bir vatandaş, aracını dubaların bulunduğu alana park etti. Aynı noktada mal indirmek isteyen F.K. ise araç nedeniyle beklemek zorunda kaldı.

Araç sahibinin gelmesiyle birlikte öfkelenen F.K., vatandaşa tepki göstererek boğazına sarıldı. Vatandaşın özür dilemesine rağmen saldırgan tavırlarını sürdüren şüpheli, tehdit ve hakaretlerde bulundu.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM VİDEOLARI Kastamonu'da tüfekle caddede dehşet saçan saldırganın 4 kişiyi yaraladığı anlar kamerada

İMAMA DA KÜFÜRLER ETTİ

F.K.'nin vatandaşa, "Seni de vururum, arabanı da kırarım. Haftaya bu camiye gelme" dediği öğrenildi. Şüpheli, olay sırasında dubaları da yere fırlatırken, cami imamına yönelik küfürlü ifadeler kullandı.

Yaşanan gerginlik cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında F.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala