Nevşehir'de meydana gelen kazada yolcu otobüsü aniden yola fırlayan ata çarptı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yedek şoför hayatını kaybederken otobüs şoförü ve bir yolcu yaralandı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Kaza, Kayseri-Nevşehir yolu Ürgüp Sarıhıdır kavşağında, Ulaşlı ve Çökek köyleri yakınlarında meydana geldi. Kayseri’den İzmir’e gitmekte olan Yeni Aksaray Turizm firmasına ait 07 BYG 317 plakalı yolcu otobüsü, Nevşehir istikametine seyir halindeyken Sarıhıdır kavşağı yakınlarında aniden yola çıkan ata çarptı.

Nevşehir’de yolcu otobüsü ata çarptı! Ölü ve yaralılar var

Çarpmanın şiddetiyle at telef olurken, otobüs şoförü O.A., yedek şoför Abdullah Gül ve 1 yolcu yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan yedek şoför Abdullah Gül, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Otobüs şoförü O.A. ile yolcunun tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala