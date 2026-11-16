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Nevşehir’de yolcu otobüsü ata çarptı! Ölü ve yaralılar var

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Nevşehir’de yolcu otobüsü ata çarptı! Ölü ve yaralılar var
Başlık ResmiNevşehir’de yolcu otobüsü ata çarptı! Ölü ve yaralılar var

Nevşehir'de meydana gelen kazada yolcu otobüsü aniden yola fırlayan ata çarptı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yedek şoför hayatını kaybederken otobüs şoförü ve bir yolcu yaralandı.

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Kaza, Kayseri-Nevşehir yolu Ürgüp Sarıhıdır kavşağında, Ulaşlı ve Çökek köyleri yakınlarında meydana geldi. Kayseri’den İzmir’e gitmekte olan Yeni Aksaray Turizm firmasına ait 07 BYG 317 plakalı yolcu otobüsü, Nevşehir istikametine seyir halindeyken Sarıhıdır kavşağı yakınlarında aniden yola çıkan ata çarptı.

Nevşehir’de yolcu otobüsü ata çarptı! Ölü ve yaralılar var
Başlık ResmiNevşehir’de yolcu otobüsü ata çarptı! Ölü ve yaralılar var

Çarpmanın şiddetiyle at telef olurken, otobüs şoförü O.A., yedek şoför Abdullah Gül ve 1 yolcu yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan yedek şoför Abdullah Gül, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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