Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Öğrencilerine karnelerini dağıtırken fenalaşan öğretmen hayatını kaybetti

Öğrencilerine karnelerini dağıtırken fenalaşan öğretmen hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Öğrencilerine karnelerini dağıtırken fenalaşan öğretmen hayatını kaybetti
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye'de 18 milyonu aşkın öğrenicinin karnelerini aldığı gün acı bir olay yaşandı. Bursa'da görevi başında fenalaşan bir öğretmen hayatını kaybetti.

Bir eğitim ve öğretim dönemi daha sona erdi. 2024-2025 yılı içerisinde öğrenim gören 18 milyonu aşkın öğrenci 20 Haziran'da karnelerini aldı. Öğrenciler ve büyük emekleri olan öğretmenler bir dönemi daha bitirmenin mutluluğunu yaşarken Bursa'da acı bir olay yaşandı. Bursa'da bir ilkokulda karne gününde aniden fenalaşan öğretmen, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KARNE DAĞITIRKEN BİRDEN FENALAŞTI

Merkez Nilüfer ilçesinde bulunan Nesrin Fuat Bursalı İlkokulu'nda karne dağıtımı sırasında öğrencileriyle birlikte olan öğretmen Hasan Aslan, aniden rahatsızlandı. Aslan'ın fenalaştığını gören mesai arkadaşları, sağlık ekiplerine haber verdi.

Öğrencilerine karnelerini dağıtırken fenalaşan öğretmen hayatını kaybetti - 1. Resim

TÜM MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Aslan'ın vefatı, okulda büyük üzüntüye yol açtı.
Öğretmenin vefat haberi, başta öğrencileri olmak üzere tüm eğitim camiasını yasa boğdu. Henüz ilkokul çağındaki öğrencilerinin karne sevincinin yerini gözyaşlarına bıraktı.

Öğrencilerine karnelerini dağıtırken fenalaşan öğretmen hayatını kaybetti - 2. Resim

KIZI BUGÜN YKS'YE GİRECEKTİ, ZOR AYAKTA DURDU

Acı olayın yaşandığı gün, Hasan Aslan'ın kızının da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) gireceği öğrenildi. Sınav heyecanında baba acısı yaşayan genç kız, çevresindekilerin desteğiyle ayakta durabildi.

Öğrencilerine karnelerini dağıtırken fenalaşan öğretmen hayatını kaybetti - 3. Resim

Aslan'ın cenazesi, Fatih Sultan Mehmet Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının Hamitler Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Nihal Candan'ın eski eşi kim? Nihal Candan'ın eski eşi Faruk Çiçek merak konusu olduFenerbahçe'den Galeno atağı! Ali Koç devrede
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Antalya'da feci kaza: Kamyonla çarpıştı, hurdaya döndü - 3. SayfaAntalya'da feci kaza: Kamyonla çarpıştı, hurdaya döndüBir anlık dalgınlığa geldi, komşusunun evini yaktı! 2 katlı ev kül oldu - 3. SayfaBir anlık dalgınlığa geldi, komşusunun evini yaktı!Ardahan'da acı bilanço! Son bir yılda yıldırım isabet eden 3 çoban öldü - 3. SayfaArdahan'da son bir yılda yıldırım isabet eden 3 çoban öldüDiyarbakır'da feci kaza! Pikabın çarptığı kadın ağır yaralandı - 3. SayfaDiyarbakır'da feci kaza! Talihsiz kadın ağır yaralı...Kazdıkları yerde suçüstü yakalandılar! - 3. SayfaKazdıkları yerde suçüstü yakalandılar!Alanya'daki sapkın eğlence cezasız kalmadı! Ekipler o iş yerini mühürledi - 3. SayfaAlanya'daki sapkın eğlenceye fatura kesildi
Sonraki Haber Yükleniyor...