Öğrencilerine karnelerini dağıtırken fenalaşan öğretmen hayatını kaybetti

Türkiye'de 18 milyonu aşkın öğrenicinin karnelerini aldığı gün acı bir olay yaşandı. Bursa'da görevi başında fenalaşan bir öğretmen hayatını kaybetti.

Bir eğitim ve öğretim dönemi daha sona erdi. 2024-2025 yılı içerisinde öğrenim gören 18 milyonu aşkın öğrenci 20 Haziran'da karnelerini aldı. Öğrenciler ve büyük emekleri olan öğretmenler bir dönemi daha bitirmenin mutluluğunu yaşarken Bursa'da acı bir olay yaşandı. Bursa'da bir ilkokulda karne gününde aniden fenalaşan öğretmen, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KARNE DAĞITIRKEN BİRDEN FENALAŞTI

Merkez Nilüfer ilçesinde bulunan Nesrin Fuat Bursalı İlkokulu'nda karne dağıtımı sırasında öğrencileriyle birlikte olan öğretmen Hasan Aslan, aniden rahatsızlandı. Aslan'ın fenalaştığını gören mesai arkadaşları, sağlık ekiplerine haber verdi.

TÜM MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Aslan'ın vefatı, okulda büyük üzüntüye yol açtı.

Öğretmenin vefat haberi, başta öğrencileri olmak üzere tüm eğitim camiasını yasa boğdu. Henüz ilkokul çağındaki öğrencilerinin karne sevincinin yerini gözyaşlarına bıraktı.

KIZI BUGÜN YKS'YE GİRECEKTİ, ZOR AYAKTA DURDU

Acı olayın yaşandığı gün, Hasan Aslan'ın kızının da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) gireceği öğrenildi. Sınav heyecanında baba acısı yaşayan genç kız, çevresindekilerin desteğiyle ayakta durabildi.

Aslan'ın cenazesi, Fatih Sultan Mehmet Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının Hamitler Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.